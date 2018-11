Asuminen

Helppo kikka putsata suihku kalkkisaostumista – hoituu lähes itsestään

Tee näin:

Laita käsisuihkun päähän muovipussi. Täytä se viinietikalla ja lämpimällä vedellä. Sido muovipussi tiukasti kiinni. Anna käsisuihkun lillua seoksessa muutama tunti. Valmista!