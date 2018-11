Asuminen

Tapetin poisto voi olla työlästä – näillä vinkeillä onnistut





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Irrota vedellä tai laihalla liisterillä

Revi pois





Irrota tapetinpoistoaineella

Tee viiltoja

Ota avuksi tapetinpoistokone