Asuminen

Siivousgurun kikka: Näin saat rasvatahran vaatteesta pois helposti





Rasvatahrat pois -kikka:

Halkaise sitruuna kahtia ja purista siitä muutamia pisaroita tahran päälle. Ripottele rasvatahran päälle hieman suolaa. Suola toimii hankaavana aineena, joka auttaa tahran irrottamisessa. Hankaa tahraa suolan ja sitruunan sekoituksella. Huuhtele kylmällä vedellä. Pese tämän jälkeen vaate tavalliseen tapaan.