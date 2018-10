Asuminen

3 yleistä virhettä haravoidessa – vältä mokat, jotka voivat tehdä hallaa pihalle, selälle ja lompakolle

Virhe 1: Olet liian huolellinen

Virhe 2: Hävität lehtijätteet väärin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Virhe 3: Teet sen väärässä asennossa

https://selkakanava.fi/tiedote-saasta-selkaasi-puutarhatoissa