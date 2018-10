Asuminen

Kerrostaloasuja, älä huolla asuntoasi pilalle – isännöitsijä kertoo, mihin moni kompastuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Asutko uudessa kerrostalossa? Tarkista nämä ennen pakkasten tuloa!

Säädä patteria huomisen sään perusteella. Uusissa kerrostaloissa on tyypillisesti huoneistokohtaiset termostaatit, joista oman kodin lämpötilaa voi säätää suunnilleen 20–25 asteen välillä. Lämmön lisäämisen tai vähentämisen vaikutukset tuntuvat yleensä puolen päivän viiveellä. Jos aamuksi on luvassa pakkasta, käännä termostaattiin tehoja jo illalla.

Valmistuiko kotisi kesällä? Tarkkaile lämpötiloja! Jos kotitalosi on ihan uusi, on todennäköistä, että sen lämmitysjärjestelmä tasapainotetaan kuntoon vasta ensimmäisen kunnon pakkasjakson aikana. Urakoitsija tiedottaa tasapainotuksista asukkaille. Jos asuntosi sisälämpötila laskee alle 20 asteen termostaattien säädöistä huolimatta, ota yhteyttä isännöitsijään.





Kerää ilmainen lämpö talteen. Uudet kerrostalot ovat tiiviitä, minkä ansiosta auringon lämpöä on helppo hyödyntää asunnon lämmittämiseen. Kerää ilmainen energia talteen: pidä aurinkoisina päivinä verhot auki valoisana aikana, ja sulje ne yöksi lämpöhukan välttämiseksi.

Uusia ikkunoita ei tarvitse tiivistää. Jos ikkunoista vetää, kannattaa siitä ilmoittaa isännöitsijälle tai huoltoyhtiöön. Ikkunoiden viat kuuluvat urakoitsijan takuun piiriin.

Laske ilmanvaihdon tehoja pakkassäällä. Koneellinen ilmanvaihto säätöineen saattaa hämmentää siihen tottumatonta. Perussääntö on, että ilmanvaihdon tehoa tulisi lisätä, jos asunnossa on paljon ihmisiä tai esimerkiksi saunomisesta johtuvaa kosteutta. Tehoa kannattaa vastaavasti kääntää pienemmälle kovalla pakkasella tai asunnon ollessa tyhjillään. Jos olet säätänyt ilmanvaihdon mielestäsi oikein, mutta asuntosi tuntuu silti vetoisalta tai tunkkaiselta, ota yhteyttä isännöitsijään tai huoltoyhtiöön. Älä vaihda suodattimia itse tai tuki korvausilmareittejä esimerkiksi teipillä tai villalla.

Sulje parvekkeen ikkunat. Lasitetun parvekkeen valmistelu talvea varten ei vaadi paljoa! Riittää, että tarkistat, että parvekelasit ovat kiinni. Näin lumi ei pääse satamaan parvekkeelle. Jos parvekettasi ei ole lasitettu, muista tyhjätä se säännöllisesti lumesta. Raskas lumikuorma voi vaurioittaa parvekkeen rakenteita.