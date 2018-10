Asuminen

4 kodin likaisinta paikkaa – tämän jälkeen et enää katso kahvinkeitintäsi tai hammasharjaasi samoin silmin

1. Kahvinkeitin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Hammasharjan pidike

3. Käsipyyhe, joka roikkuu ovessa

4. Keittiön tiskiallas





https://pittsburgh.cbslocal.com/2015/05/18/coffee-crud/