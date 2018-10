Asuminen

Mitä jättitaloja! 4 suomalaista kotia, joissa tilaa on jopa 600 neliötä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Todellisia jättejä

Merenrantatalo Oulussa













Marmoriverhoiltu talo Tampereella













Kauniaisten kaunokki













Nahkatehtailijan kädenjälkeä