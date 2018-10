Asuminen

Pekka ripusti muumimukinsa oviaukkoon, Pirita verhotankoon – kolme nerokasta säilytysratkaisua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Suuri muumiportti





2. Ikkunaraja hyötykäyttöön





3. Väriä puiden oksille





https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/onko-kaapissasi-ruskea-nipsu-nailla-melko-tavallisilla

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/mulla-kuusi-mukia-joilla-en-tee-mitaan-muumiharrastajat-ovat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/sadun-muumimukia-valmistettiin-aikanaan-2005-kappaletta-nyt