Mari Eder lopettaa uransa

Mari Ederin ampumahiihtoura päättyy sunnuntaina.

Ampumahiihtäjä Mari Eder, 35, lopettaa uransa. Hän kertoi asiasta sunnuntaina Instagram-tilillään.

Eder kilpailee viimeisen kerran sunnuntaina Holmenkollenin yhteislähdössä.

Eder (os. Laukkanen) kilpaili ampumahiihdon maailmancupissa vuosina 2007–2023. Hän saavutti urallaan kaksi maailmancupin osakilpailuvoittoa ja yhteensä kolme palkintokorokesijoitusta.

Eder kilpaili urallaan myös useamman kerran maastohiihdon arvokisoissa sprinttimatkoilla ja voitti maastohiihdon puolella myös U23-sarjan nuorten maailmanmestaruuden sprintissä.

– On aika sanoa hyvästit. Vaikka kauden lopusta tuli terveysongelmien sävyttämä, olen iloinen, että viime keväänä valitsin tämän tien vielä kerran ja toteutin sen omalla tavallani, Eder kirjoittaa.

– Intohimon ja kovan työn tuloksena palasin vielä kerran elämäni huippukuntoon ja mukaan kärkikamppailuihin.

Viimeisellä kaudellaan Eder sijoittui parhaimmillaan viidenneksi Annecyn pikakisassa joulukuussa.

Ederin viimeinen kausi oli maailmancupin kokonaissijoituksessa mitattuna hänen uransa paras.

Molemmat Ederin maailmancupin osakilpailuvoitot tulivat Holmenkollenilla maaliskuussa 2017 samana viikonloppuna, jona maajoukkueen ampumavalmentaja Asko Nuutinen kuoli.

Ederin tunteikas voitto Nuutisen kuolemaa seuranneena päivänä äänestettiin vuoden 2017 sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi.

Uransa ensimmäisen maailmancupin palkintokorokesijan Eder saavutti Kontiolahdella maaliskuussa 2014. Hän sijoittui Kaisa Mäkäräisen voittamassa pikakisassa alun perin kolmanneksi, mutta sijoitus nousi vuosia myöhemmin toiseksi Olga Zaitsevan dopingkäryn jälkeen.

Pohjois-Karjalan Enosta lähtöisin oleva Eder sijoittui arvokisoissa parhaimmillaan neljänneksi (MM-normaalimatka 2017).

– Unelmoin jokaisen huippu-urheilijan tavoin henkilökohtaisesta arvokisamitalista. Lopulta jouduin myöntämään, että minun taitoni, työntekoni tai lahjakkuuteni ei siihen riittänyt.

– Nyt päätepisteessä on kuitenkin rauhaa. Loppumetreillä opin myös arvostamaan itse sitä valtavaa työmäärää ja sitoutumista, minkä tämä on vaatinut. Ymmärrys siitä, että on laittanut itsensä 100-prosenttisesti peliin, auttaa lopulta hyväksymään sen, mitä viivan alle jää.

Eder osallistui urallaan myös useampiin maastohiihdon arvokisoihin.

Eder perusti jo aiemmin itävaltalaisen aviomiehensä Benjamin Ederin kanssa hiihtovälineisiin keskittyvän yrityksen.

– Odotan jo uusia haasteita, joissa pystyn käyttämään kaikkea oppimaani ja vahvuuksiani hyväkseni, Eder kirjoitti.

Fakta Mari Eder (os. Laukkanen) Syntynyt: 9. marraskuuta 1987 Enossa

Seura: Enon Kisa-Pojat

Ampumahiihdon maailmancupissa vuosina 2007–202

Kaksi osakilpailuvoittoa Oslossa 2017, yksi kakkossija (Kontiolahti 2014)

Ampumahiihdon arvokisoissa parhaimmillaan neljäs (MM-normaalimatka 2017)

Neljät olympialaiset (2010, 2014, 2018, 2022)

Ampumahiihdossa 12 MM-kisat

Maastohiihdossa yhdet MM-kisat (2017) ja kahdet olympialaiset (2014, 2018)

Maastohiihdossa nuorten MM-viestipronssia ja U23 MM-sprintissä kultaa 2010, hopeaa 2009 ja pronssia 2008.

Maastohiihdon maailmancupin kilpailussa parhaimmillaan viides (Sotshin sprintti (v) 2013)

Maastohiihdon arvokisoissa parhaimmillaan sprintin kahdeksas MM-Lahdessa 2017 ja parisprintin viides Pyengchangin olympialaissa 2018.

Klo 16.35: Korjattu Ederin kilpailevan vielä viimeisen kerran sunnuntaina.