Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella saa uuden päivämäärän

Kontiolahden cup-viikonloppu siirtyy loppuvuodesta ensi maaliskuulle.

Ampumahiihdon maailmancupin ensi kauden kilpailukalenteriin tulee muutoksia, jotka siirtävät Kontiolahden cup-kisan loppuvuodesta ensi maaliskuulle. Cup-kausi alkaa Kontiolahden sijasta Ruotsin Östersundista.

Valko-Venäjän Minskin cup-kilpailu siirtyy ensi vuoden kevätkaudelta, jolloin Minskin tilalle tulee Kontiolahti. Pohjois-Karjalan Kontiolahdella järjestettiin koronatilanteen takia viime cup-kauden alkajaisiksi marras-joulukuussa kaksi kisatapahtumaa.

Kontiolahti saa kaksi lajia enemmän kuin kauden aloituksessa olisi ollut.

– Uusi ajankohta on mielestämme erittäin hyvä, koska se on ensimmäinen maailmancup Pekingin olympialaisten jälkeen. Hyvä asia on myös, että koronatilanteen rauhoittumiselle on enemmän aikaa, Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki sanoo tiedotteessa.