Kaisa Mäkäräinen avautuu tv:ssä fanien rasittavasta palautteesta – Petra Ollilta heti tyhjentävä vastaus

Kaisa Mäkäräinen kertoi uransa aikana tulvineesta palautteesta.

Nelosella ja Ruudussa pyörivässä tosi-tv-ohjelmassa Mestareiden mestari esiintyy kaksitoista uransa päättänyttä tunnettua suomalaista huippu-urheilijaa.

Kisailujen lisäksi ohjelmassa tutustutaan tarkemmin tähtien uratarinoihin. Tällä viikolla ovat vuorossa ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisen upean uran muistelot.

Mäkäräinen kertoo kuulleensa uransa aikana lukemattomia kertoja kysymyksen, ”miksi ammuit ohi”.

– Jos sitä ei ole koskaan katsonut ampumahiihtoaseen tähtäimen läpi, niin sitä ei varmasti ymmärrä. Hallita se kaikki siinä sekunneissa kovan hiihtosuorituksen keskellä, niin ei siinä helposta lajista ainakaan ole kyse, ampumahiihdon maailmanmestari ja kolminkertainen maailmancupin kokonaiskisan voittaja selittää.

Mäkäräinen, 38, avautuu, että palautetta on tullut pahimmillaan kotiin saakka.

– Palautetta on tullut monenlaista ja montaa eri kautta. On tullut paperinivaskaa kotiin keväällä, että tässä on sinulle ampumaohjeet, lue nämä läpi. Sitten on tullut paljon niitä, että olen pistooliammunnan piirinmestari vuodelta 70 jotakin, että minä tiedän tästä ammunnasta.

Mäkäräinen kisaa ohjelmassa samassa Suksijoukkueessa maastohiihdon maailmanmestarien Matti Heikkisen ja Aino-Kaisa Saarinen kanssa.

Kamppailujoukkueeseen Marko Asellin ja Amin Asikaisen porukassa kuuluva painin maailmanmestari Petra Olli, 26, samastuu saman tien Mäkäräisen tarinaan.

– Voin kyllä samaistua noihin Kaisan kommentteihin, että kyllä sitä itselläkin on kaikennäköistä äijää neuvomassa, että miten pitäisi painia ja miten ei. Saa ihan kuka tahansa oman elämänsä ampumamestari mennä Kaisaa haastamaan tonne penkalle. Kyllä siinä turpaan tulee ja saa selitykset olla jo valmiina, Olli lataa.

