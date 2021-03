Tosi-tv-kisaan osallistuva Kaisa Mäkäräinen lataa oman arvionsa haastavana pidetystä luonteestaan

Menestyksekkään ampumahiihtouransa lopettanut Kaisa Mäkäräinen osallistuu leikkimieliseen Mestareiden mestari -ohjelmaan ja paljastaa itsestään aivan uuden puolen tv-katsojille. Tulevaisuudessa hän toivoo töitä urheilun parissa.

Kesällä Ahvenanmaalla kuvatussa Mestareiden mestari -ohjelmassa 12 uransa päättänyttä huippu-urheilijaa kamppailee joukkueina toisiaan vastaan. Kaisa Mäkäräinen on mukana ohjelman Suksijoukkueessa.

Kilpailuviettiä riitti leikkimielisen kisan kaikilla neljällä joukkueella.

– Joissakin joukkueissa oli pitkä aika urheilu-uran lopettamisesta, eikä se kilpailuvietti ehkä näy arjessa, mutta kun pilliin vihellettiin, niin ihan kaikki vetivät täysillä, Kaisa Mäkäräinen hymyilee.

Mestareiden mestari -ohjelman Suksijoukkue: Kaisa Mäkäräinen, Matti Heikkinen ja Aino-Kaisa Saarinen.­

Yksi Suomen menestyneimmistä talviurheilijoista Kaisa Mäkäräinen voitti urallaan kuusi MM-mitalia. Lisäksi hän voitti kolmesti maailmancupin kokonaiskilpailun. Kaisan ampumahiihtouraa huipulla on totuttu seuraamaan televisiosta 15 vuoden ajan. Nyt Kaisa nähdään mukana Mestareiden mestarissa hyvin erityyppisissä lajeissa.

– Luulen, että minua pidetään paljon huumorintajuttomampana kuin oikeasti olen. Urheilu-uran aikana olen esiintynyt mediassa vain haastatteluissa kisojen jälkeen, ja silloin on monesti huumori aika kaukana, kun on tosissaan urheillut.

” Toivon, että ohjelmaan on saatu tallennettua minustakin joku sellainen hetki, missä näkyy sekin puoli, että lähden aika helposti hölmöihin juttuihin matkaan.

– Arkeni on kuitenkin aika paljon rennompaa, ja luonteessani on enemmän kepeyttä, huumoria ja naurua, mikä ei ole varmaankaan niissä tilanteissa välittynyt. Toivon, että ohjelmaan on saatu tallennettua minustakin joku sellainen hetki, missä näkyy sekin puoli, että lähden aika helposti hölmöihin juttuihin matkaan, Kaisa sanoo.

Kisaamassa ovat Yleisurheilujoukkue, Jääjoukkue, Kamppailujoukkue ja Suksijoukkue, jossa Kaisa Mäkäräisen kumppaneina ovat Aino-Kaisa Saarinen ja Matti Heikkinen.

– Isoin motivaattori lähteä matkaan oli se, että pääsin monipuoliseen urheilijajoukkoon pariksi viikoksi. Oli todella helppoa lajista ja ihmisestä riippumatta löytää yhteinen linja. Keskustelimme tosi paljon, Kaisa kertoo kuvauksista.

Iltaisin palataan jokaisen uran huippuhetkiin ja keskustellaan urheilusta ja elämästä.

Kaisa päätti huippu-uransa maaliskuussa 2020 Kontiolahden maailmancupissa, joka käytiin koronan takia ilman katsojia. Aika uran lopettamisen jälkeen on sujunut pääsääntöisesti hyvin.

– Kesä oli tosi jees, ja pitkästä aikaa sain mennä paljon vapaammin. Tätä koronan vaikutusta ei voi myöskään unohtaa, ja olenkin aika eristyksissä elänyt koko vuoden. ja on ollut hyvin paljon vähemmän sosiaalisia kanssakäymisiä kuin aikaisemmin. Olen ehkä luonteeltani erakko, joten viihdyn myös yksin tai pienessä porukassa. Korona on varmasti vaikuttanut esimerkiksi työkuvioihin.

Mäkäräisen mielestä hauskinta ohjelmaan osallistumisessa oli se, että sai olla rennolla mielellä, mukavassa porukassa kisailla ”leikkimielisesti”.­

Leirielämään ja kilpailureissuihin tottuneelle Kaisalle haastavinta kuluneessa vuodessa on ollut se, ettei pääse matkustamaan.

– Aiemmin olin kotona joitakin kymmeniä päiviä vuodessa. Nyt kotona ollessani olen kaivannut matkustelua kaikista eniten. Haluaisin päästä ulkomaille näkemään vuoria. Varsinkin kaamosajan alkaessa mietin, että ei vitsi, jos olen Suomessa koko tämän ajan, että miten pää kestää sen. Olen tottunut siihen, että olen ollut esimerkiksi aina joulukuussa Alpeilla, jossa on saanut valoa.

Syksyn pimeimpiin hetkiin auttoi mielekäs tekeminen. Yhdessä entisten maastohiihtäjien Ville Nousiaisen ja Kalle Lassilan kanssa Kaisa on valmentanut sekä nuoria että kuntohiihtäjiä Vuokatissa. Lisäksi Kaisa on pitänyt tekniikkakursseja kotikaupungissaan Joensuussa ja ollut Ylen Urheilustudiossa ampumahiihtoasiantuntijana.

– Olen myös opiskellut ammattivalmentajatutkintoa. Toivottavasti tulevaisuudessa työskentelen urheilun ja hiihtourheilun parissa. Koen omakseni sen, että olen lenkkarit jalassa pihalla tai sukset jalassa ladulla. Ehkä se, kun minulla jää aina sähköposteihin vastaamatta, kertoo siitä, etten kovin pitkään tietokoneella viihdy, Kaisa naurahtaa.

– Kun ammattivalmentajatutkinnon myötä piti pari powerpointtia vääntää, totesin, että edellisestä powerpointista lasketaan aikaa kymmenissä vuosissa. Se oli aika raskas setti, joten toivottavasti urheilun puolella riittää hommia. Haluan pitää kuitenkin langat omissa käsissäni, joten aion tehdä enemmän yrittäjäpohjalta, että voin itse määrittää, mitä teen ja kuinka paljon.

Entinen ampumahiihtäjä on edelleen huippukunnossa. Sen osoitti helmikuussa SM-hiihtojen hopeamitali 10 kilometrin vapaalla hiihtotavalla käydyssä kilpailussa. Keväällä hän aikoo osallistua maastohiihdon SM-kisoihin Ristijärvellä sekä pääsiäisenä käytäviin ampumahiihdon SM-kilpailuihin Rovaniemellä.

Mäkäräinen voitti kultaa ampumahiihdon MM-kilpailussa naisten 10 km takaa-ajossa vuonna 2011. Samana vuonna hänet valittiin Suomen Vuoden Urheilijaksi.­

– Harjoittelu on ollut tosi vähäistä. On ollut pakkasia ja muuta tekemistä, joten en ole oikein käynyt lenkillä. Toisaalta en ota stressiä. Teen sen, mitä aikataulu antaa myöten.

– Ristijärvellä tärkeintä on olla ennen kaikkea mukana, koska olen sieltä kotoisin. En ole kotiladuilla Saukkovaaralla hiihtänyt kilpaa pariinkymmeneen vuoteen. Viime vuonna kisat jouduttiin koronan takia perumaan, joten toivottavasti ne päästään käymään nyt. Muutamat ihmiset ovat tehneet tosi paljon töitä niiden kisojen eteen.

Mestareiden mestari, keskiviikkona 17.3. alkaen Nelonen klo 20.00

Lue koko artikkeli uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 10.–16.3. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.