Dorothea Wierer jakoi iloisen sisaruskuvan Instagramissa – seuraajat hämmästyivät: ”Kuka sinä olet näistä?”

Dorothea Wiererin Instagram-kuva herättää hämmennystä.

Italian ampumahiihtotähti Dorothea Wierer, 30, jakoi Instagramissa ”takaisin kotona” -otoksen vapauduttuaan ampumahiihdon MM-kisoista Slovenian Pokljukasta.

Kuvassa kolminkertainen MM-kultamitalisti aiemmilta vuosilta poseeraa kahden siskonsa kanssa. Dorothean yhdennäköisyys siskoihinsa Magdalenaan ja Carolineen kiinnitti someseuraajien huomion.

19-vuotias Magdalena Wierer kilpailee myös ampumahiihtäjänä.

– Identtiset, tiivisti italialainen miekkailija, MM- ja olympiamitalisti Rossella Fiamingo.

– Kuka sinä olet näistä? joku kyseli.

Kuvassa hymyilevästä kolmikosta Magdalena on takana vasemmalla, Dorothea oikealla ja Caroline keskellä.

Wiererille kotiin pääseminen tekee varmasti hyvää, sillä hän valitteli MM-kisojen aikana motivaatio-ongelmia. Viime vuoden MM-kisoissa Anterselvassa hän nappasi kaksi kultaa ja yhtä monta hopeaa, mutta jäi nyt Sloveniassa mitaleitta.

Lisäksi hän sairasteli ennen MM-kisoja. Wierer valitteli, että kulunut kausi koronarajoituksineen on ollut liian raskas.

– Jotkut päivät ovat vain niin käsittämättömän tylsiä. En ole tottunut siihen, ettei elämässäni ole mitään muuta kuin ampumahiihtoa. Tämä on henkisesti todella raskasta, koska normaalisti teen niin paljon kaikkea muutakin. Nyt on vain ampumahiihtoa, ja se on liikaa minulle, Wierer sanoi Dagbladet-lehdelle.