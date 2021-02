MM-kisoissa syttyi sanasota venäläisten ja tshekkien kesken: ”Katsovat nenänvarttaan pitkin”

Venäjän Irina Kazakevitsh sohaisi ampiaispesää ampumahiihdon MM-kisoissa Pokljukassa.

Venäjän Irina Kazakevitsh (vas.) aiheutti kuhinaa MM-kisojen kulisseissa. Kuvassa Kazakevitsh on Latvian Baiba Bendikan vanavedessä sunnuntain naisten yhteislähtökilpailussa.­

Yksi haastattelu pingotti venäläisten ja tshekkien välit kireiksi kuin viulunkieli kesken ampumahiihdon MM-kisojen Slovenian Pokljukassa.

Venäjän naisten maajoukkueesta Irina Kazakevitsh puhui maansa ampumahiihtoliitolle kommunikoinnista muiden maiden urheilijoiden kesken ja joidenkin nuivasta suhtautumisesta venäläisurheilijoihin.

– Norjalaiset – riippumatta siitä, mitä he sanovat omissa provokatiivisissa haastatteluissaan – moikkaavat aina, samoin valmentajat ampumapenkalla. Kun moikkaa jotakuta Tshekin maajoukkueesta, he vain katsovat nenänvarttaan pitkin. Mutta se on heidän ongelmansa, ei meidän, Kazakevitsh sanoi ampumahiihtoliiton YouTube-kanavan videohaastattelussa.

Se riitti. Kazakevitshin lausunto johti sanasotaan ja juupas-eipäs-väittelyyn.

Tshekin ampumahiihtoliitto reagoi Kazakevitshin haastatteluun nopeasti ja kiiruhti julkistamaan lausunnon, jossa kiistettiin Kazakevitshin sanat täytenä puppuna. Lausunnossa todettiin, että Kazakevitshin sanat ovat ”100-prosenttisesti epätosia ja Tshekin urheilijoilla on hyvät välit venäläisten kanssa”.

Kazakevitsh ei kuitenkaan pyörtänyt puheitaan vaan palasi aiheeseen vielä sunnuntain yhteislähtökisan jälkeenkin.

– En kanna tshekeille kaunaa. Minä kohtelen kaikkia samalla tavalla, moikkaan kaikkia. Mutta haluavatko muut sitä vai eivät, se on kokonaan toinen kysymys, Kazakevitsh ilmoitti Tassille.

Venäjä on ollut kansainvälisen talviurheilun keskiössä ikävällä tavalla viime vuodet. Sotshin talviolympialaisissa 2014 venäläisten todettiin syyllistyneen laajamittaiseen ja järjestelmälliseen dopingin käyttöön, ja jälkimainingeissa Kansainvälinen antidopingtoimisto Wada sulki Venäjän kahdeksi vuodeksi ulos kansainvälisestä toiminnasta.

Sen johdosta venäläiset joutuvat kilpailemaan neutraaleina urheilijoina ilman kansallistunnuksia.

Miesten puolella on parin viime vuoden aikana ollut isot kähinät Aleksandr Loginovin ja ranskalaislegenda Martin Fourcaden sekä Venäjän urheilujärjestelmää ankarasti arvostelleen ruotsalaisen Sebastian Samuelssonin välillä.