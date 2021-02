Dorothea Wiererin motivaatio on koetuksella – ampumahiihdon supertähti avautui ankeasta arjesta: ”Se on liikaa minulle”

Ampumahiihdon supertähti toivoo elämän palautuvan pikaisesti normaaliin.

Koronapandemian asettamat rajoitukset ovat raskaita monille kansalaisille. Huippu-urheilijat eivät ole poikkeus. Ampumahiihdon supertähti Dorothea Wierer avautui Pokljukan MM-kisoissa motivaatio-ongelmistaan pandemiakaudella.

Wiererin MM-kisat ovat sujuneet keskinkertaisesti. Vuosi sitten Anterselvassa kaksi kultaa ja yhtä monta hopeaa voittanut Wierer on toistaiseksi jäänyt mitaleitta Sloveniassa.

– Tämä kausi on ollut todella outo. Jotkut päivät ovat vain niin käsittämättömän tylsiä. En ole tottunut siihen, ettei elämässäni ole mitään muuta kuin ampumahiihtoa. Tämä on henkisesti todella raskasta, koska normaalisti teen niin paljon kaikkea muutakin. Nyt on vain ampumahiihtoa, ja se on liikaa minulle, Wierer sanoi Dagbladet-lehden mukaan.

Wiererin normaaliin arkeen kuuluu paljon muutakin kuin hiihtämistä ja aseella ampumista. Italialainen on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja matkustaa usein. Nyt, kun huvit ovat huvenneet, eikä ystäviä tai perheenjäseniäkään voi juuri tavata, on Wiererin psyyke koetuksella.

Kontiolahden erinomaisten suoritusten jälkeen Wiererin kausi ei ole ollut tavallisen kaltaista voittoparaatia.

– Syksy meni huonosti. Olin koko ajan todella väsynyt. Se ei ollut helppoa. En ollut tarpeeksi hyvässä kunnossa kauden alussa, joten koko kausi on ollut vaikea. En malta odottaa, että kausi päättyy. Jalkani tarvitsevat tauon. Mutta nyt on taisteltava maaliskuun loppuun saakka. Aion ottaa kuukauden kokonaan lomaa kauden jälkeen, Wierer sanoo suoraan.

30-vuotias moninkertainen maailmanmestari oli pahasti sairas juuri ennen MM-kisoja. Sekään ei ole auttanut kisavireen kanssa. Viimeiset päivät ennen matkustamista Sloveniaan sujuivat sängyn pohjalla. Koronaa hän ei kuitenkaan sairastanut.

Kaksi edellistä maailmancupin kokonaiskilpailua voittanut Wierer on tällä kaudella cupissa viidentenä. Hänen ainoa voittonsa kauden aikana on Kontiolahdelta viime marraskuulta.