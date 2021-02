Venäjällä raivostuttiin tiukasta varoituksesta MM-kisojen alla – urheilijoiden sometilejäkin tarkkaillaan

Venäjän ampumahiihtojoukkue kilpailee MM-kisoissa neutraalin lipun alla.

Venäläiset ampumahiihtäjät kilpailevat tänään Slovenian Pokljukassa alkaneissa ampumahiihdon MM-kisoissa neutraalin lipun alla.

Maan toistuvien dopingrikkomusten myötä vain ne venäläisurheilijat, jotka eivät ole todistetusti olleet tekemisissä dopingskandaalin kanssa saavat kilpailla arvokisoissa.

Venäläisen Championat-sivuston mukaan ampumahiihdon MM-kisoissa tarkat rajoitukset eivät ylety pelkästään kisatilanteisiin.

Sivusto kertoo Venäjän urheilijoiden ja toimitsijoiden saaneen Kansainväliseltä ampumahiihtoliitolta IBU:lta tiukan ohjeen: MM-kisoihin matkanneen joukkueen jäseniä varoitetaan julkaisemasta sosiaalisessa mediassakaan Venäjän valtion symboleja kuten lippua kisojen aikana.

Venäjällä tieto ohjeistuksesta nosti heti urheiluväen karvat pystyyn. Muun muassa nyrkkeilyn raskaan sarjan entinen maailmanmestari Nikolai Valujev kutsui Championatin mukaan linjanvetoa ”Venäjän vihaajien” tekemäksi.

– On surullista, että olemme tulleet pisteeseen, jossa emme voi edes edustaa maatamme. Mutta luojan kiitos urheilijoidemme nimet tunnetaan. Kun heidät esitellään, ampumahiihdon seuraajat tietävät, että nämä urheilijat tulevat Venäjältä. Yleisesti ottaen tämä on tietenkin todella loukkaavaa. On sääli, että olemme antautuneet tallottavaksi tällä tavalla, ampumahiihdon kaksinkertainen olympiavoittaja Svetlana Ishmuratova totesi Championatin mukaan Match TV:llä.

Ampumahiihdon MM-kisat alkoivat sekaviestillä keskiviikkona. Kisarupeama päättyy ensi viikon sunnuntaina, 21. helmikuuta.