Ampumahiihdon MM-kisat järjestetään 10.–21. helmikuuta.

Valkovenäläislähtöinen Nastassia Kinnunen debytoi Suomen ampumahiihtojoukkueessa arvokisoissa helmikuussa Slovenian Pokljukan MM-kilpailuissa. Hän sai tammikuun alussa edustusoikeuden Suomen maajoukkueessa.

Valko-Venäjällä syntynyt, Suomessa vuodesta 2017 lähtien asunut Kinnunen on kokenut kilpailija. Hän edusti Valko-Venäjää maastohiihdossa niin olympia- kuin MM-kisoissakin ja ylsi samaan myös ampumahiihtoon vaihdettuaan. Maailmancupissa Kinnunen on parhaimmillaan yltänyt kuudenneksi.

Suomen MM-joukkueessa naisilla on henkilökohtaisissa kisoissa neljä paikkaa, miehillä kolme. Kaikkiaan joukkueessa on varakilpailijat mukaan lukien kymmenen urheilijaa.

Kokenut Mari Eder on viime aikoina parannellut selkäänsä ja on MM-kisojen kynnyksellä arvoitus. Kaksi maailmancup-kisaa ja MM-normaalimatkalla neljänneksi yltänyt Eder ei ole kauden maailmancupissa kärkisijoja hätyytellyt.

– Minun silmiini Marin tilanne on ok. Hänen kuntonsa on hyvä, mutta päivän suoritusvire ei ihan parasta, Suomen päävalmentaja Jonne Kähkönen arvioi.

– Viime vuonna olin ennen MM-kisoja jokaisessa yhteislähdössä mukana. Tänä vuonna tilanne on toisenlainen. Siellä on muutama hyvä suoritus, mutta myös epäonnistuneita ammuntoja ja tämä selkäongelma, Eder kuvailee Ampumahiihtoliiton tiedotteessa.

