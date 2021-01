Kaisa Mäkäräiselle Urheilugaalassa palkinnon jakoi hänen kummipoikansa Aatos.

Se oli Urheilugaalan sykähdyttävin hetki. Ex-ampumahiihtäjä Sanna-Leena Perunka kertoi suorassa lähetyksessä Kaisa Mäkäräiselle, että hän ei ojentaisikaan Mäkäräiselle itse Suomen urheilun lähettilään palkintoa, jota oli jakamassa.

– Tänne lavalle tulee ihan mahtava tyyppi, jonka siekin tunnet hyvin, Perunka sanoi.

Sitten lavalle käveli tyylikkääseen pukuun sonnustautunut pikkupoika.

– Moi Kaippa-kummi. Oon seurannut sun kisoja ja oon sun fani, poika sanoi.

Mäkäräinen hymyili tv-kuvassa sädehtien ja nousi noutamaan palkintoa, joka jaetaan suomalaisen urheilun isoimmille, kansainvälisille supertähdille.

Suoran lähetyksen päätyttyä Mäkäräinen kertoi Ilta-Sanomille, että kyseessä oli täydellinen yllätys.

– En olisi ikinä arvannut, että kummipoikani Aatos, jota huomioin todella huonosti, tulee jakamaan minulle palkinnon. Olen ehkä maailman huonoin kummitäti. Ehkä minun pitää parantaa tapani. Oli kiva huomata, että Aatos suostui vielä tulemaan, Mäkäräinen kiitteli.

Kaisa Mäkäräisen huikea ampumahiihtoura päättyi viime vuonna. Hän piti vuosikaudet Suomen värejä ampumahiihdon huipulla, joten Suomen urheilun lähettiläs -palkinto oli enemmän kuin ansaittu.­

Ex-ampumahiihtäjä kuvaili palkintojenjakotilaisuutta henkilökohtaiseksi. Kummipojan äiti on hänen erittäin hyvä ystävänsä, johon Mäkäräinen tutustui jo Vuokatin urheilulukiossa.

– Hän harrasti ampumahiihtoa ja minä olin maastohiihtäjä. Sinne lähtee osa terveisistä, miksi olen lajin pariin päätynyt. Kaverien tekeminen näytti mielenkiintoisemmalta kuin oma, Mäkäräinen, joka lopetti upean uransa viime kauteen, kertoi.

Illan yllätykset eivät loppuneet Aatoksen juontodebyyttiin. Mäkäräisen suosikkibändi Apulanta soitti hänelle pienen potpurin hittejään.

– He vetivät upean setin. Se oli kuin yksityiskeikka, jota olisin voinut jatkaa vähän pidempäänkin, Mäkäräinen kertoi Apulanta-kasvomaskiin verhoutuneena.

Mäkäräinen on fanittanut bändiä 13-vuotiaasta asti ja suomirockin legendaarinen orkesteri on kulkenut hänen elämässään erityisesti latujen ulkopuolella.

– Mietin, että tuleeko sieltä 60 uutta ongelmaa, hän sanoi viitaten bändin tuoreeseen kappaleeseen.

60 uutta ongelmaa? Sellaistako ampumahiihtäjän elämä on uran jälkeen?

– On se vähän niin. Mietin itsekin, että kappale voisi sopia hyvin tähän tilanteeseen, Mäkäräinen sanoi nauraen.

Mäkäräinen todella oli suomalaisen urheilun lähettiläs, ja kotimaassaan yksi suosituimmista urheilijoista. Uran huippuhetkiksi nousivat maailmanmestaruus, kolme maailmancupin kokonaiskisan voittoa ja Vuoden urheilijaksi valitseminen vuonna 2011.

Ura päättyi kuitenkin lähihistorian vaikeimpana vuonna, keskelle koronapandemiaa, tyhjille katsomoille hiihdettyyn kisaan Kontiolahden kotikentällä. Epäsopiva loppu ampumahiihtokuningattaren valtakaudelle? Päin vastoin, sanoo Mäkäräinen.

– Lopussa kulminoitui, miten Kontiolahdella olen duunia oikeasti tehnyt. Kun olin siellä töissä, eli harjoittelemassa, ei siellä ikinä ollut katsojia. Jos jossain olen tyhjille stadioneille hiihtänyt, niin nimenomaan Kontiolahdella. Olen laittanut itseni siellä satoja kertoja tiukille, kun paikalla ei ole ollut muita kuin minä ja valmentaja, Mäkäräinen sanoi.

Ja olihan siinä romantiikkaa, että ura päättyi sinne, mistä alkoi. Syntyi kaunis kaari.

– Kontsalta Kontsalle, Mäkäräinen muotoili.

Kaisa Mäkäräinen sai uransa viimeisen kisan jälkeen, maaliskuussa 2020, komeat kunnianosoitukset joukkuetovereiltaan.­

Nyt käynnissä on uusi ura, josta löytyvät ne 60 uutta ongelmaa. Ylen Urheilustudiossa, jossa hän työskentelee asiantuntijana, Mäkäräinen on huomannut tv-työstä ainakin yhden asian.

– Suorissa lähetyksissä on aika aina vähissä. Just kun on saanut suunsa auki, näytetään, että nyt tarttisi lopettaa, tv-noviisi nauroi.

Mäkäräiselle ei korona-ajan vuoksi vielä ole täysin kirkastunut, millaiseksi hänen tuleva työnkuvansa muodostuu, mutta vapaa-ajalle on asetettu ex-urheilijalle sopiva haaste.

– Kunnossa pitää pysyä. En halua laittaa vaatekaappiani uusiksi. Pitää mahtua entisiin vaatteisiin, mustassa mekossa esiintynyt Mäkäräinen sanoi.