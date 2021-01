Ampumahiihdon olympiakävijä Nastassia Kinnunen debytoi Suomen väreissä – päävalmentaja avaa MM-näkymän

Nastassia Kinnunen edustaa Suomea torstaina Saksassa.

Marraskuussa Suomen kansalaisuuden saanut ampumahiihtäjä Nastassia Kinnunen (o.s. Dubarezava) on saanut edustusoikeuden Suomen maajoukkueeseen kansainvälisiin kilpailuihin. Kinnunen, 35, debytoi Suomen edustajana torstaina IBU-cupin sprinttikisassa Saksan Arberissa.

Valko-Venäjällä syntynyt, Suomessa vuodesta 2017 lähtien asunut Kinnunen on kokenut kilpailija. Hän edusti Valko-Venäjää maastohiihdossa niin olympia- kuin MM-kisoissakin ja ylsi samaan myös ampumahiihtoon vaihdettuaan. Maailmancupissa Kinnunen on parhaimmillaan yltänyt kuudenneksi.

Päävalmentaja Jonne Kähkösen mukaan Kinnusella on mahdollisuuksia MM-edustukseen helmikuussa Pokljukassa.

– Hänellä on kilpailutaukoa, ja IBU-cup on oikea väylä itseluottamuksen löytämiseen. Jos vauhtia riittää ja taulut kaatuvat, niin jatko on omissa käsissä, Kähkönen kommentoi.