Naisten takaa-ajo norjalaisten juhlaa – Suvi Minkkinen venyi uransa parhaimpaan: ”Vihdoin sai vähän ulos”

Minkkinen ampui Itävallan Hochfilzenissä vain yhden sakon.

Norjalaiset Sturla Holm Lägreid ja Tiril Eckhoff pitivät pikakilpailujen kärkipaikkansa myös takaa-ajokisoissa, kun ampumahiihdon maailmancup jatkui lauantaina Itävallan Hochfilzenissä.

Sprintin voittajista Lägreid vei miesten 12,5 kilometrin takaa-ajon ja Eckhoff naisten 10 kilometrin kisan. Voittajia yhdisti se, että ykkössija oli kummallekin cup-kauden kolmas ja molemmat ampuivat yhteensä 20 laukauksestaan yhden ohi.

Maailmancupissa vasta viime maaliskuussa Tshekissä debytoinut Lägreid, 23, on vakiinnuttanut paikkansa Norjan miesten maajoukkueessa tällä kaudella.

– Kun kisapaikalla ei ollut yleisöä, kilpailu muistutti pikemminkin harjoittelua yksikseen, Lägreid kertoi Kansainvälisen ampumahiihtoliitto Ibun verkkosivuilla.

Norjan hallintaa

Naisten ykkönen 30-vuotias Eckhoff on Lägreidiä kokeneempi huipputasolla. Takaa-ajovoitto oli hänelle maailmancup-uran 16:s, ja saavutuslistalla on lähinnä Norjan viestimenestysten ansiosta kuusi olympiakultaa.

Hochfilzenin toisena cup-viikonloppuna Eckhoff on ollut naisten kisojen kärjessä sprintistä takaa-ajoon kaiken aikaa.

– Tämä on suosikkistadionini, minulla on ollut täällä hyviä kisoja, Eckhoff kehui NTB:n mukaan.

Norjan hallinta maailmancupissa on väkevää. Naisten cupia johtaa Marte Olsbu Röiseland, Eckhoff on viidentenä ja kärkikymmenikössä on lisäksi kaksi norjalaista.

Miesten cup-kärjessä on Johannes Thingnes Bön johdolla kolme norjalaista.

Minkkinen onnistui

Suomen naisten kunniaa Hochfilzenin takaa-ajossa puolustanut Suvi Minkkinen onnistui hyvin. Pikakisassa 44:nneksi sijoittunut Minkkinen nousi ensimmäistä kertaa kaudella maailmancupin pisteille oltuaan 25:s. Hän ampui vain yhden sakon ensimmäiseltä makuupaikalta.

Sijoitus on Minkkisen cup-uran paras. Edellinen oli viime kauden 29. sija Ruhpoldingin takaa-ajosta.

– Tosi hyvä mieli kilpailusta. Tuntuu, että vihdoin sai vähän ulos sitä, mitä on itseltään odottanut. Edelleen top 20 -sijoitus on tavoitteena. Tämä oli aika hyvä steppi sitä kohti, Minkkinen kertoi tiedotteessa.

Hänen ammuntansa on ollut pitkin syksyä vakaalla tasolla. Se näkyi Hochfilzenin takaa-ajossa.

– Yksi sakko vaan, menee minun kategoriassa tosi hyvän suorituksen puolelle, Minkkinen iloitsi.

Suomen miehistä Tero Seppälä oli takaa-ajossa 44:s ja Tuomas Harjula 54:s.