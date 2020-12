Norjalaistähti väitti huutelun pilanneen kisansa Kontiolahdella – syypää ei pyydellyt anteeksi: ”Saisi keskittyä ampumiseen”

Norjan Ingrid Tandrevoldilta jäi kana kynittäväksi ampumahiihdon maailmancupin takaa-ajossa Kontiolahdella.

Norjalaiset olivat vahvassa iskussa ampumahiihdon naisten maailmancupin takaa-ajokilpailussa Kontiolahdella sunnuntaina. Tiril Eckhoff voitti ja Marte Olsbu Röiseland sijoittui toiseksi.

Enemmänkin norjalaismenestystä olisi ollut tarjolla, kertoo Ingrid Tandrevold. Hän sijoittui kilpailussa kahdella sakkokierroksella kuudenneksi, ja osoitti syyttävän sormen palkintopallipaikan karkaamisesta yllättävään suuntaan.

Tandrevoldin mukaan norjalaisen NRK:n tv-kommentaattori Ola Lunde innostui Eckhoffin ampumasuorituksesta niin riehakkaasti, että Tandrevoltin oma suoritus meni sekaisin.

– Minulla on kana kynittävänä Ola Lunden kanssa. Kun on ollut ampumahiihtosirkuksen matkassa niin kauan kuin hän on, pitäisi tietää, että ampumarata on hiljainen alue. Kun Tiril ampui puhtaasti ensimmäisessä pystyammunnassa, minun rytmini meni sekaisin, koska hänen huutonsa kaikui läpi stadionin niin että koko paikka tärisi, Tandrevold selitti NRK:lle.

– Ola Lundea voi syyttää siitä, ettei palkintopallilla ollut kolmea norjalaista, Tandrevold totesi maskinsa alta, joskin selkeästi hymyillen, kertoo NRK.

Tv-kommentaattori ei ottanut hiihtäjätähden palautetta erityisen vakavasti. Hän vastasi Tandrevoldin kommentteihin anteeksi pyytelemättä, mutta NRK:n mukaan leppoisalla sävyllä.

– Mielestäni Ingridin pitäisi vain keskittyä ampumiseen. Hänen ei pitäisi kuulla ampuessaan mitään muuta, ja jos siinä on ongelmia, hän voi käyttää korvatulppia, kuten monet muut, sanoi Lunde ja lisäsi, että tällä logiikalla Tandrevoldilta voi odottaa seuraavassa kilpailussa puhdasta ampumasuoritusta – NRK ei nimittäin matkaa Itävallan Hochfilzeniin ensi viikolla.