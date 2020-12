Täydellisesti ampunut Tiril Eckhoff nousi takaa-ajon voittoon Kontiolahdella

Ruotsin Hanna Öberg johtaa maailmancupia.

Norjan Tiril Eckhoff juhli uransa 14. voittoa ampumahiihdon maailmancupissa, kun hän vei puhtaalla ammunnalla nimiinsä naisten takaa-ajokilpailun Kontiolahdella.

Kisa oli Kontiolahden maailmancup-tapahtuman viimeinen, cup jatkuu ensi perjantaina Itävallan Hochfilzenissä.

Eckhoff lähti kisaan kahdeksannelta sijalta, minuutin torstaista sprinttivoittajaa Hanna Öbergiä perässä.

Kontiolahdella molemmat sprintit sekä viestin voittanut Öberg oli voittotaistossa mukana vielä viimeisellä ampumapaikalla, mutta kun sekä hän että Norjan Marte Olsbu Röiseland ampuivat sakon, oli tie auki Eckhoffille kauden avausvoittoonsa.

Kahden sakon Röiseland hävisi Eckhoffille 21,5 sekuntia, kolmanneksi ehtinyt kolmen sakon rasittama Öberg 35,4.

– Se oli täydellinen kisa. Olen niin iloinen, koska minulla on ollut täällä vaikeaa, Kontiolahdella sijat 67, 43 ja 8 ennen sunnuntaista täysosumaansa ottanut Eckhoff hymyili voittajahaastattelussa.

– Kahdeksan taitaa olla onnennumeroni, Eckhoff myhäili vielä viitaten siihen, että viime kaudella Hochfilzenin takaa-ajossa hän starttasi kahdeksantena ja nousi sielläkin voittoon osuen kaikki 20 laukaustaan.

Öberg johtaa maailmancupia Kontiolahdelta saalistamallaan 204 pisteen saldolla.

Röiselandilla on 168 pistettä, Ruotsin Johanna Skottheimilla 152 ja Kontiolahdella joka kisassa kahdeksan parhaan joukkoon yltäneellä, sunnuntaina neljänneksi sijoittuneella Valko-Venäjän Dzinara Alimbekavalla 151.

Alimbekavan uran paras cup-kisasija ennen tätä kautta oli 13:s, joten hän oli yksi Kontiolahden suurimmista yllättäjistä.

Suomalaisia ei sprintistä selvinnyt takaa-ajoon mukaan yhtäkään. Cup-pisteillä on neljän kisan jälkeen vain Mari Eder, jolla on yhdeksän pistettä.

Suomen viestikvartetti Tuomas Harjula, Tero Seppälä, Jaakko Ranta ja Olli Hiidensalo on sijoittunut 13:nneksi ampumahiihdon maailmancupissa Kontiolahdella. Miesten 4x7,5 kilometrillä viestivoittoa juhli Norja ennen Ruotsia ja Saksaa.

Loppukirissä Kanadan kukistanut Suomi jäi voittajien vauhdista 3.51,6 minuuttia.

Kolmososuuden Ranta ampui suomalaisista ainoana nollat ilman varapatruunoita. Harjula puolestaan kiersi sakkoringinkin, mutta henkilökohtaisten kisojen jälkeen huolta herättänyt hiihtovaisuus tuntui korjautuneen.

– Vähän vaihdettu lääkettä, ja se näyttäisi jeesaavan, Harjula viittasi rasitusastmaansa.

– Hiihto palasi normaalitasolle, se oli positiivista. Ammunnassa sattui kuitenkin huono päivä, yritin ehkä liian nopeaa ammuntaa pystyllä. Se oli heikko suoritus, mutta hiihto lämmittää mieltä, se oli normaalissa tikissä. Pystyi viimeisellä kiekalla ottamaan jopa kiinni keulaa.

Päävalmentaja Jonne Kähkönen totesi, että Suomi oli normipaikoillaan eli sijojen 8–12 tienoilla. Rannan suoritus ilahdutti päävalmentajaa.

– Tuo on sitä Jaskaa, jota harjoituksissa näen joka päivä. Voisi sanoa, että korkea aika ryhtyä tekemään sitä kilpailussakin. Hyvä nähdä, että vaikka painetta on, ei ryhdytä yrittämään liikaa, vaan ennemminkin rauhoitetaan tekemistä. Se onnistui nyt hyvin, Kähkönen kuvaili.

Ranta saa lisää näyttöpaikkaa cupin siirtyessä kahdeksi viikoksi Itävallan Hochfilzeniin. Harjula kisaa avausviikolla vain viestissä, Ranta ottaa Seppälän ja Hiidensalon rinnalle paikan henkilökohtaisiin koitoksiin.

– Meillä on kolme paikkaa (henkilökohtaisiin kisoihin), joten kierrätetään. Ja kun miehet meillä on aika tasainen nippu, on hyvä, että on kilpailua kisapaikoista, Kähkönen totesi.

Naisten osalta Hochfilzenin reissulta pois jää Sanna Laari, eli Itävallassa ovat Suomen naisista Eder, Suvi Minkkinen, Venla Lehtonen ja Erika Jänkä.