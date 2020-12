Mari Ederin pikakisasta synkkä katastrofi – kymmenen laukausta, seitsemän ohi!

Mari Ederillä oli vaikea päivä Kontiolahden pikakisassa.

Kontiolahden toinen ampumahiihdon maailmancup-viikonloppu käynnistyi torstaina miesten ja naisten pikakisoilla.

Naisten pikakisassa Suomen ykköstähdellä Mari Ederillä oli suorastaan katastrofipäivä. Eder ampui kisan kymmenestä laukauksestaan ohi peräti seitsemän. Osumia tuli siis kolme.

– Oli niin monelta tasolta niin huono suoritus. Taas löytyi uusi taso mitä en edes tiennyt olevan olemassa. Pystylle tulin vielä sillä mentaliteetilla, että siitä taistellaan hyvä suoritus. Mutta, mutta.... oli kyllä valtavan huono suoritus ja valtavan iso pettymys, Eder kommentoi Ylen lähetyksessä.

Kilpailu on yhä kesken. Eder on maaliin tulleista viimeisenä. Hän on jäämässä ulos sunnuntaisesta takaa-ajosta.

Tällä hetkellä voitossa on kiinni nollat ampunut Ruotsin Hanna Öberg. Eder jäi Öbergistä yli neljä minuuttia.