Norjalaiset tyrmistyivät ”kauhubuffetista” – Suomi toimii samoin, päävalmentaja kertoo kulisseista: ”Venäjä mainittiin”

Suomen ampumahiihtomaajoukkue majoittuu ja ruokailee omissa tiloissaan.

Suomen ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentaja avasi Ilta-Sanomille, miten joukkueen majoitus ja ruokailu on Kontionlahdella järjestetty.­

Suomen ampumahiihtomaajoukkue ymmärtää hyvin Norjan maajoukkueen päästöstä alkaa vältellä kontionlahtelaisen hotellin ”kauhubuffetia”.

– Niin mekin teemme. Se on minusta ainut järkevä tapa toimia tässä tilanteessa, sanoo Suomen päävalmentaja Jonne Kähkönen IS:lle.

Johannes Thingnes Bö kritisoi aiemmin NRK:lle, etteivät ruokailijat olleet käyttäneet suojakäsineitä lounaslinjastolla. Seurauksena norjalaiset ajattivat oman kokkinsa Joensuuhun ja alkoivat aterioida omissa huoneissaan.

Kähkönen jopa auttoi kilpakumppaneitaan järjestämään kokkinsa Suomeen, kun Norjan joukkueenjohtaja Per Arne Botnan pyysi apua. Ensin pohdittiin, että kokki olisi voinut tehdä ruokia asuntoautossa, josta aterioita olisi toimitettu urheilijoiden huoneisiin. Lopulta päädyttiin kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBUn hyväksymään vuokra-asuntoon. Nyt myös kokin vuokra-asunto on osa ampumahiihtokuplaa.

– Minun mielestäni se on tänä päivänä järkevää ennakointia, Kähkönen toistaa.

Suomen joukkueella buffetkauhuja ei ole, sillä he oleskelevat erillisessä huoneistotyyppisessä majoituksessa. Paikallinen catering-firma toimittaa ruoat suoraan ruokailutilaan, jossa urheilijat istuvat huoneistojen mukaan jaetuissa pöydissä. Catering on Kähkösen mukaan toiminut loistavasti.

– Tässä maailmantilanteessa erillinen majoitus on ollut ehdoton edellytys. Jos sattuisi jotain joukkueen sisällä, ei se automaattisesti tarkoita, että koko joukkue on pihalla. Silloin huoneistoittain käytäisiin altistumisia läpi. Meillä on selkeä suunnitelma, miten (tartunnat) saadaan kiinni, jos jotain ilmenee, Kähkönen kertoo.

Aivan kaikki eivät suhtaudu korona-ajan haasteisiin yhtä suurella todennäköisyydellä kuin Suomen ja Norjan joukkueet. Asia on käynyt ilmi joukkueenjohtajien kokouksissa. Tilanne Kontionlahden koronakuplassa on sama kuin ympäröivässä yhteiskunnassa.

– Osa noudattaa sääntöjä tunnollisesti, osa ok ja osa ei piittaa niistä. Tai minulla on kuva, että kaikki eivät vain ole ymmärtäneet asiaa, mikä johtuu erilaisista kulttuureista ja ehkä myös kielimuurista. Mutta viestin perille saaminen on ensiarvoisen tärkeää, Suomen päävalmentaja arvioi.

Millä joukkueilla ongelmia on ollut?

– En tiedä tarkkaan, mutta aivan alussa, kun joukkueet saapuivat, niin Venäjä mainittiin. Lisäksi mainittiin joku sen naapurivaltioista, olisiko ollut Latvia. Tyypillisesti isommilla joukkueilla on haasteena saada viesti perille ja pystyä painottamaan asiaa niin, että viesti otetaan vakavasti.

Kähkönen kuitenkin sanoo, että Kontionlahden koronakuplaa ympäröivä yhteiskunta voi olla levollisin mielin. Niin usein joukkueita testataan.

– Urheilijoitten ja joukkueiden toimimisessa on kuitenkin vielä petraamista, hän lisää.

Kontionlahdella kisataan jälleen torstaina, kun miehet ja naiset hiihtävät pikakilpailut. Takaa-ajokisat ovat vuorossa viikonloppuna.