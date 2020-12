Norjan tähti moitti Kontiolahden ”kauhubuffetia” – nyt suomalainen tapahtumajohtaja vastaa kritiikkiin

Ampumahiihdon supertähti ärähti Kontiolahden maailmancupin ruokailujärjestelyistä. Tapahtumajohtaja Sami Leinonen vastaa kritiikkiin.

Ampumahiihdon maailmancupkausi avattiin viime viikonloppuna Kontiolahdella. Koronapandemian vuoksi samassa paikassa kilpaillaan kaksi peräkkäistä viikkoa, joten torstaina käynnistyy toinen Kontiolahden maailmancup.

Pandemian vuoksi järjestelyissä on tietysti panostettu entistäkin enemmän esimerkiksi hygieniaan.

Kaikille erityisjärjestelyt eivät kuitenkaan ole olleet tarpeeksi. Norjan supertähti Johannes Thingnes Bö avautui NRK:n haastattelusta hänen mielestään puutteellisista järjestelyistä urheilijoiden kisahotellin ruokailussa.

– Vain me käytimme suojakäsineitä. Kaikki muut koskivat kaikkeen eivätkä näyttäneet ajattelevan koko asiaa. En tiedä, välittivätkö he koko asiasta paskaakaan, Thingnes Bö sanoi jutussa, jonka otsikkoon oli nostettu sana kauhubuffet.

Ilta-Sanomat tiedusteli Kontiolahden maailmancupin tapahtumajohtajalta Sami Leinoselta kantaa Thingnes Bön esittämään kritiikkiin.

Onko ruokailun järjestelyssä ollut puutteita?

– Ei varmaan puutteita. Toki sieltä tulee joukkueilta tiettyjä toiveita siitä, että tulisi olla kertakäyttöhanskoja ja pöytiä väljemmällä rytmityksellä. Näihin joukkueiden esittämiin toiveisiin olemme yrittäneet parhaamme mukaan vastata kansainvälisen liiton kanssa, Leinonen vastasi.

– Joillain joukkueilla on erittäin korkeat varotoimenpiteet. Suurimmalle osalle joukkueista kyseiset järjestelyt kävivät vallan mainiosti, hän lisäsi.

Ruokailuun on luonnollisesti varattu käsidesiä. Pyynnöstä buffetlinjaston päätyyn tuotiin myös kertakäyttöhanskoja.

Thingnes Bön kritiikin kärkenä oli juuri suojakäsineet. Leinosen mukaan suojakäsineiden käyttöä ei Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n kisajärjestäjille toimittamissa ohjeissa oltu asetettu pakolliseksi.

– Se on ollut varmaan norjalaisten omana käytäntönä. He ovat ohjeistaneet urheilijoitaan ja joukkueen jäseniään näin, mutta kaikilla joukkueilla tätä (suojakäsineiden käyttöä) ei ole ollut kirjattuna protokollaan.

– Toki tässä olisi joukkueiden kannattanut joukkueenjohtajien kokouksessa yhdessä sopia, mikäli halutaan yhteisiä pelisääntöjä, Leinonen pohti.

Leinonen painotti, että huoli on yhteinen.

– Varmasti jokainen yrittää parhaansa, että tapahtuma olisi turvallinen ja hyvä kauden startti kaikille.

Hän ymmärtää Thingnes Bön reaktion.

– On ymmärrettävää, että osa huippujoukkueista ottaa kaiken varman päälle, ettei mistään pienimmästäkään kosketuksesta tartu mitään. Kyseessä on kuitenkin urheilijoiden työ, ja sairastuminen koronaan tai flunssaan tai mihin ikinä on aina urheilijalle harmillinen juttu.

– Ymmärrän tilanteen ja harmituksen. He haluavat tehdä kaikkensa, että pysyvät terveinä ja jos joku joukkue ei olekaan niin sitoutunut tähän juttuun, niin se aiheuttaa harmitusta, Leinonen sanoi.

Leinosen mukaan osaan ruokailutiloista on tuotu talkoolaisia muistuttamaan toimenpiteistä. Käytössä on myös luonnollisesti normaalit toimenpiteet kuten turvaväleistä huolehtiminen ja kasvomaskisuositus.

– 90-prosenttisesti kaikki varmasti sitoutuvat erittäin hyvin yhteiseen protokollaan. Valitettavasti joukkoon mahtuu sellaisia yksilöitä, jotka eivät sitoudu aivan niin tiukasti. Heille pitää viestiä ja muistuttaa asiasta. Toivottavasti kansainvälisen liiton ei tarvitse lähteä sanktiolinjalle. Sekin mahdollisuus on aina, ja se on sitten IBU:n päätettävissä.

Yleisesti Kontiolahden maailmancupin tuplaviikonloppujen järjestäminen pandemian varjossa on Leinosen mukaan sujunut hyvin.

– Tähän on osattu varautua paremmin kuin esimerkiksi Kontiolahdella maaliskuussa, jolloin pandemia alkoi nostaa kunnolla päätään ja oli yllätyksellinen tekijä. Nyt on ollut aikaa valmistautua. Toiminta on ollut nopeaa ja jouhevaa, ja erilaisiin toiveisiin yritämme reagoida parhaamme mukaan.

Kontiolahden toisen maailmancupin viikonlopun tapahtumat käynnistyvät torstaina naisten ja miesten pikakisoilla.