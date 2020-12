Norjalaistähti suuttui Kontiolahden ”kauhubuffetista”: ”En tiedä, välittivätkö he koko asiasta p****akaan”

Norjalaiset eivät ilahtuneet muiden käytöksestä Kontiolahdella.

Norjan Johannes Thingnes Bön kausi ampumahiihdon maailmancupissa alkoi vahvasti: hän oli 20 kilometrillä kakkonen ja otti sprintissä kauden avausvoittonsa.

Kauden avaus Kontiolahdella ei kuitenkaan ollut pelkkää juhlaa. Thingnes Bön kommentit Norjan yleisradiolle NRK:lle kertovat, että tapahtumat ruokailuissa urheilijoiden hotellilla eivät todellakaan tyydyttäneet.

– Vain me käytimme suojakäsineitä. Kaikki muut koskivat kaikkeen eivätkä näyttäneet ajattelevan koko asiaa. En tiedä, välittivätkö he koko asiasta paskaakaan, Thingnes Bö sanoo jutussa, jonka otsikkoon on nostettu kauhubuffet.

Norjan maajoukkue päätti kutsua paikalle kokkinsa Birgit Botnanin, joka ajoi 17 tunnin matkan Kontiolahdelle. Urheilijat ryhtyivät ruokasalin sijaan syömään omissa huoneissaan, ja maajoukkuehiihtäjät pitivät yhteishenkeä yllä ruokailemalla niin, että he näkivät samalla toisensa videopuheluiden välityksellä.

– Ei ole selvää, että kaikilla olisi yhtä hyvä liitto kuin meillä. Halusimme muutosta, ja he hoitivat kokin paikalle. Arvostamme sitä suuresti, sanoi Thingnes Bö, joka pääsi voittonsa aattona syömään maajoukkuekokin valmistamaa lohta.

Kisat Kontiolahdella jatkuvat tällä viikolla. Thingnes Bö painotti, että Norjan täytyy olla paras paitsi laduilla ja ampumapaikoilla myös infektioiden ehkäisemisessä, kollega Vetle Sjåstad Christiansen linjasi, että kauden kolmas kisa oli maanantaina: koronavirustestit.