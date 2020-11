Yle laittoi suosikkikommentaattorin sivuun – ”Yhtiössä on tiukat säännöt”

Sanna-Leena Perunka ei saanut jatkaa Ylen ampumahiihtolähetysten asiantuntijana. Syy ei ollut kuitenkaan työn laadussa.

Kun ampumahiihdon maailmancup käynnistettiin tänä viikonloppuna Kontiolahdella, tuttu hahmo puuttui Ylen lähetyksistä. Suosittuna asiantuntijana kaudesta 2014–15 saakka toiminut Sanna-Leena Perunka, 44, ei saanut enää jatkaa kommentointia. Ilta-Sanomat tavoitti sunnuntaina Perungan, joka myönsi, että olisi mielellään jatkanut työtään suomalaisten suosikkilajin tv-lähetysten parissa.

Syy Ylen päätökseen ei ollut millään tavalla Perungan asiantuntijatyön laatu. Itsekin olympia- ja MM-tasolla ampumahiihtänyt nainen teki loppusyksystä työsopimuksen kansanedustaja Hjallis Harkimon vetämän Liike Nyt -puolueen kanssa. Hän toimii puolueen viestintävastaavana.

– Ylessä korostuu poliittinen sitoutumattomuus, ja yhtiössä on tarkat säännöt. Nyt on vielä tulossa vaalivuosi, ja olen uudessa työssäni myös kasvoillani siinä mukana. Ymmärrän Ylen päätöksen ilman muuta. Lievää haikeutta on tietysti ilmassa, Perunka kertoo.

Tällä kaudella Ylen pääasiantuntija on Ville Kotikumpu. Perunka ei pidä mahdottomana, että toimisi vielä jatkossa Ylellä asiantuntijana.

Ampumahiihdon pääselostajasta Johannes Oikarisesta tuli vuosien varrella Sanna-Leena Perungalle myös hyvä ystävä.­

– Se ei tietenkään ole pelkästään minusta kiinni. Yle-vuodet olivat aivan mahtavia, selostuskopissa sai kokea hurjia tunnekuohuja. Työkaverit, kuten Johannes Oikarinen ja Nina Vanhatalo, olivat loistavia. Työ tuntui merkitykselliseltä sikälikin, että laji on merkinnyt suomalaisille paljon.

Hjallis Harkimolla ja Perungalla oli muitakin yhteistyökuvioita jo ennen Liike Nyt -pestiä. Harkimosta tuli 2018 tähtihiihtäjä Iivo Niskasen manageri. Perunka on siitä lähtien vastannut Niskasen mediakontakteista.