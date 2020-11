Kontiolahdella kilpaillaan ampumahiihdon maailmancupin merkeissä lauantaina ja sunnuntaina.

Useissa maajoukkueissa on todettu koronavirusta ennen ampumahiihdon maailmancupin avausta.­

Kontiolahdelle ampumahiihdon maailmancup-avaukseen saapuneissa Italian ja Puolan maajoukkueissa on todettu koronavirustartuntoja, tiedotti Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU.

IBU on ilmoittanut asiasta joukkueiden jäsenille, ja heidät on eristetty. Liitto vahvisti jo torstaina, että Venäjän, Ranskan, Latvian, Romanian ja Moldovan joukkueissa on todettu positiivisia koronanäytteitä.

Kontiolahdella on määrä kilpailla lauantaina ja sunnuntaina ilman yleisöä.