Kaisa Mäkäräinen, 37, kertoo uudesta arjestaan – myöntää epävarmuuden: ”Välillä tulee heikkoja hetkiä”

Kaisa Mäkäräinen kilpaili 15 vuotta ampumahiihdon huipputasolla. Nyt hän etsii rauhassa ja eri juttuja kokeillen uutta suuntaa elämälleen.

Uutta elämäntavoitetta etsimässä. Sen lauseen ampumahiihdon elävä legenda, maailmanmestari Kaisa Mäkäräinen on kirjoittanut Instagram-tilinsä esittäytymistekstiin.

Vanha tavoite – huippu-urheilu-ura ampumahiihtäjänä – tuli saavutettua upealla tavalla 15 vuoden aikana, kun Mäkäräinen kilpaili ampumahiihdossa maailman huipulla. Tuloksena oli muun muassa kuusi MM-mitalia, kolme maailmancupin kokonaisvoittoa, 85 palkintopallisijaa maailmancupin osakilpailuissa sekä suomalaisen urheiluhistorian menestyksekkäimpiin lukeutuva ura.

Viime maaliskuussa ura sai päätöksensä, kun 37-vuotias Mäkäräinen jätti jäähyväiset kilpailemiselle Kontiolahden tutuissa maisemissa.

Kaisa Mäkäräinen päätti uransa maaliskuussa Kontiolahdella. Uran viimeinen kilpailu, 10 kilometrin takaa-ajo, päättyi neljänteen sijaan. Puoliso Jarkko Siltakorpi syleili Mäkäräistä kilpailun jälkeen.­

Nyt, kahdeksan kuukautta lopettamisilmoituksen ja viimeisen kisan jälkeen, Mäkäräinen kertoo solahtaneensa vaivatta ex-urheilijan arkeen. Toki pieniä siirtymävaikeuksiakin on ollut.

– Totta kai on sellaisia päiviä, että miettii mikähän tässä nyt on elämän tarkoitus. Mutta onneksi on tosi paljon enemmän niitä päiviä, ettei sitä mieti ollenkaan, Mäkäräinen sanoo IS:lle puhelinhaastattelussa.

Huippu-urheilija on usein kovan paikan edessä uran päättyessä. Kun oma arki ja identiteetti ovat kietoutuneet vuosikaudet huippu-urheilun ympärille, irti päästäminen voi olla vaikeaa.

Mäkäräinen on välttänyt sen suuremmat lopettamiskriisit pysymällä kiireisenä ja arjessa kiinni.

– Mulla on ollut kaikenlaista tekemistä. Olen päässyt tekemään erilaisia juttuja, mikä on ollut tosi kivaa. Toivon, että se jatkuu.

”Erilaisia juttuja” ovat esimerkiksi yksittäiset keikat, nuorille aikuisille suunnatun Vuokatti Sport Biathlon Teamin valmennushommat ja ammattivalmentajan tutkintoon kuuluvat etäopinnot.

–En ole hirveästi katsellut taaksepäin enkä koe, että sitä pitäisi jotenkin surkutella. Lopettaminen oli kuitenkin täysin oma valinta, Kaisa Mäkäräinen sanoo.­

Arjen palapeliin kuuluu myös treenaamista ja marraskuun lopusta lähtien tv-töitäkin, kun Mäkäräinen aloittaa Ylen Urheilustudion tiimissä.

Mäkäräinen on tarkoituksella halunnut, että arki muodostuu erilaisista jutuista.

– Sanoin jo keväällä, etten heti halua pitkää työsopimusta mihinkään yhteen paikkaan. Haluan mieluummin nähdä, minkälaista työtä on olemassa, miltä ne tuntuvat, osaanko sitä ja olenko siinä hyvä.

Vaikka tavoitteena onkin löytää se uusi elämäntavoite, Mäkäräisellä ei ole kiire.

– Välillä tulee heikkoja hetkiä. Osaan kuitenkin suhtautua asiaan niin, että on mennyt vasta reilut puoli vuotta siitä, kun se edellinen iso tavoite päättyi. Ei ole mikään tarve heti hypätä uuteen.

Maailmanmestari tunnekuohun vallassa 2011.­

Kaisa Mäkäräinen palkittiin Vuoden urheilijana tammikuussa 2012.­

Ampumahiihdon maailmancup käynnistyy tämän vuoden osalta marraskuun viimeisenä viikonloppuna Kontiolahdella – niissä Mäkäräiselle tuttuakin tutummissa maisemissa, joissa hän maaliskuussa uransa päätti.

Mäkäräinen ehti kiertää maailmancupia 15 vuotta. Hän sanoo suhtautuvansa ”toistaiseksi coolisti” siihen, ettei olekaan enää viivalla kauden alkaessa.

– Ehkä ne isoimmat tunteet kuitenkin käsitteli silloin keväällä ja nyt ollaan uudessa tilanteessa. En ole hirveästi katsellut taaksepäin enkä koe, että sitä pitäisi jotenkin surkutella. Lopettaminen oli kuitenkin täysin oma valinta.

Vaikka Mäkäräistä ei enää nähdä numerolappu rinnassa, Kontiolahden maailmancupissa hän on yhtä kaikki paikalla. Siitä pitää huolen marraskuun alussa julkaistu pesti Ylen Urheilustudiossa.

Mäkäräinen itse luokittelee tehtävänsä ”toimittajan ja asiantuntijan sekoitukseksi”.

– Vaikka en oikein halua käyttää sitä asiantuntijatitteliä itsestäni, hän lisää heti.

– Teen sellaisia lyhyitä inserttipätkiä ja juttuja, joihin tarvitaan ampumahiihdon lajitietämystä.

Kaisa Mäkäräinen nähdään ensi kaudella tv-töissä Ylen Urheilustudiossa.­

Tv-hommiin hyppäämistä Mäkäräinen pohti rauhassa. Erityisen tärkeää oli, että rooli on oikeanlainen.

– En halunnut missään nimessä lähteä kommentoimaan kisoja, on liian aikaista siihen. Enkä myöskään ehkä jaksa seurata kisoja niin tiiviisti ja siitä näkökulmasta, mitä kommentaattorin pitäisi.

Tehtävässään Mäkäräinen pääsee pureutumaan ampumahiihdon pieniin yksityiskohtiin ja lajin hienouksiin sekä vastaamaan penkkiurheilijoita mietityttäviin kysymyksiin.

– Lajitietämys toivottavasti lisääntyy tekemieni juttujen kautta. Ja teinhän minä jo viime vuonnakin niitä hologrammikuvausjuttuja, missä ilmestyin studioon. Niitä on luvassa tulevallekin kaudelle.

Kontiolahden MM-kisoissa vuonna 2015.­

Mäkäräinen on innoissaan siitä, että hän pääsee avaamaan lajin piiloon jääviä asioita.

– Penkkiurheilijat katsovat helposti vain osumia, mikä on totta kai tärkeää kisan kulun kannalta. Mutta asioita voi tehdä niin monella tavalla, ampumatekniikoita on erilaisia kuten on hiihtotekniikoitakin. Eikä voi suoraan lähteä kopioimaan esimerkiksi tietyn urheilijan ampuma-asentoa, kun kehon mittasuhteet eivät välttämättä taivu siihen.

Yksityiskohtien ja lajiteknisten juttujen lisäksi Mäkäräiselle on tärkeää tuoda esille huippu-urheilijoiden arkea kisojen ulkopuolella.

– Mua kiehtoo se, että puhuttaisiin enemmän harjoittelusta. Kilpailu on kuitenkin se juhlapäivä ja harjoittelu sitten sitä arkea, mitä ei näy kisalähetyksissä.

– Harjoittelu on ihan yhtä vaativaa ja aikaa vievää niin niillä voittajilla kuin niillä, jotka löytyvät tuloslistan häntäpäästä. Toivon, että muistettaisiin työ tulosten takana.

Vaikka Mäkäräinen on omaksunut kohtuullisen helposti ex-urheilijan arjen ja identiteetin, urheilu ja treenaaminen ovat pysyneet arjessa mukana. Nyt tietysti merkittävästi pienemmissä määrin ja ilman kovia tavoitteita.

– Nyt kun Kontiolahdella on avattu latu ja olen ollut kotona, niin olen käynyt siellä vähän hiihtämässä. Olen tyytyväinen, jos liikun päivässä tunnin, puolitoista tuntia, Mäkäräinen kertoo.

– Kaksi kertaa päivässä treenaaminen on jäänyt ihan kokonaan. Se muistuttaa ehkä liikaa siitä vanhasta.

Kesällä Mäkäräinen juoksi ja pyöräili. Syksyllä hän osallistui muutamaan polkujuoksukisaan.

Entisestä huippu-urheilijan kilpailuvietistä muistuttaa se, että lappu rinnassa mennään täysiä ja tosissaan. Ex-urheilijan rennommasta meiningistä puolestaan se, että polkujuoksukisoihin valmistautuminen sujui vähän niin ja näin.

– Lappu rinnassa tehdään niin hyvä tulos kuin sinä päivänä on mahdollista. Mutta ne kaikki valmistelut sitten, ne tulee tehtyä... tai niitä ei tule tehtyä, Mäkäräinen naurahtaa.

– Aiemmin oli myös huippu-urheilijan valmistautuminen. Nyt se saattaa olla niin, että edellisenä päivänä saa ajatuksen lähteä kisaamaan.

Leppoisammin treenaavana Mäkäräinen on nyt tietysti huonommassa kunnossa kuin uransa aikana. Se saattaa välillä ärsyttää.

– Mutta toisaalta ymmärtää sen, etteihän sillä aiemmalla treenaamisella olisi ollut mitään merkitystä, jos tällaisella puolivaloilla menemisellä pääsisi samaan tulokseen, Mäkäräinen sanoo.

