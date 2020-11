Kommentti: Kaisa Mäkäräisen rekrytointi on Yleltä fiksu veto, mutta se paljastaa suomalaisen talviurheilun surkeuden

Toivottavasti Kaisa Mäkäräinen puhuu Ylen studiossa muustakin kuin ohilaukauksista kello yhdessä, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Uutinen yllätti yhtä lailla kuin se, että yötä seuraa aamu.

Viimekeväisen lopettamisensa jälkeen elämälleen uusia askelmerkkejä tapaillut ampumahiihtolegenda Kaisa Mäkäräinen jatkoi uraansa viime vuosikymmenellä ikääntyvälle urheilijalle loogisesti periaatteella vuosi kerrallaan.

Yle Urheilu tiedustelikin useana keväänä Mäkäräisen halukkuutta liittyä sankkaan lajiasiantuntijoiden joukkoon, jos treenilenkkarien nauhojen sitominen alkaisi jonain keväänä aiheuttaa Joensuussa kuvotusta.

Muutaman vuoden Yle Urheilu joutui odottamaan, mutta viime viikon puolivälissä se pystyi kertomaan saaneensa journalismista kiinnostuneen ja alasta takavuosina leipäpuutaankin miettineen Mäkäräisen nimen työsopimukseen.

Hieman yllättävää tiedotteen sisällössä oli se, että Mäkäräinen ei korvaa Yle Urheilun ampumahiihtoasiantuntijoita, vaan jakaa tästä kaudesta lähtien määrittelemättömän mittaisen ajan lajiviisautta Urheilustudion sohvalta.

Työt eivät tekemällä lopukaan, sillä suosikkilaji näkyy Yle Urheilulla varmasti kauteen 2025–26, mahdollisesti jopa kevääseen 2030. Ampumahiihdon asema korostuu jatkossa Ylen talvitarjonnassa valtavasti, sillä Kansainvälisen hiihtoliiton lajien tv-oikeudet menevät alkavan kauden jälkeen lähtökohtaisesti maksu-tv:n puolelle.

Vaikka suomalaisen ampumahiihdon kyyti yksinäisen tulenkantajan lopetettua on kansainvälisen pärjäämisen näkökulmasta kylmää, Mäkäräisen rekrytoinnissa on valtion mediayhtiön näkökulmasta paljon strategista hyötyä.

Studioon marssii 2010-luvun osalta Suomen suosituin urheilija. Preesens antaa ainakin aikansa vetoapua myös tv-katsojaluvuille – nyt kun kotisohvilla ei näkyvissä olevassa tulevaisuudessa tarvitse suomalaismenestysten takia juuri hengitystä pidättää.

Tero Seppälä ja Mari Eder ovat toki kovia urheilijoita, mutta odotukset eivät ole aivan pilvissä, kun maailmancupia käynnistellään Kontiolahdella kuun lopussa.

On vaikeaa, lähes mahdotonta, keksiä Suomen urheiluhistoriasta ainuttakaan yksilöä, jonka merkitys omalle lajilleen kansallisesti, mediallisesti ja taloudellisesti olisi ollut yhtä totaalista ja kaikkivoipaa kuin Kaisa Mäkäräisen aikakausi ampumahiihdolle.

Jopa Yle Urheilun toisella kuuluisalla ja suositulla asiantuntijalla, Mäkäräistä aiemmin kansakunnan kaapin päälle nostetulla Janne Ahosella, oli aina omat pätevät adjutanttinsa ja haastajansa, kuten Matti Hautamäki.

Kun tämän kaksikon kylkeen haetaan vielä alppiässä Kalle Palander, paljastuu koko komeudessaan Yle Urheilun upea talvikattaus ja kolikon toisena puolena suomalaisen talviurheilun kierre.

Ahosen mäkihypyn tilannetta ja romahdusta on jo kirurginveitsellä riittävästi kaiveltu. Palanderin alppihiihto on koko lailla samassa montussa, mitä kansainväliseen menestymiseen tulee. Nyt joukkoon liittyy ampumahiihto: senkin kiinnostavin suomalaishahmo hyppää nyt median puolelle haastatteluaitaa. Listan jatkoksi löytyisi vielä lukuisia pienempiä lajeja.

Näin se menee: arvokkainta ovat kulissit, ei enää itse näytelmä. Verkkomediassa luvut eivät valehtele. Suomen kiinnostavimpia mäkihyppääjiä ovat Matti Nykänen, Toni Nieminen ja Janne Ahonen.

Katsojien sivistämisen nimissä olisi syytä toivoa ja jopa anella Kaisa Mäkäräiseltä, ettei tämä tyytyisi vain analysoimaan ex-kollegoidensa suoritusten teknisiä ja taktisia finessejä, vaan veisi kommentointinsa huomattavasti tummempiin syvyyksiin, kovien totuuksien maailmaan.

Mäkäräinen osaa skootterin selästäkin sanoa, miksi kilpasisko hutaisi makuulta kolmoslaukauksen ohi kello yhdestä. Mutta kun kyse on kansallissankarista ja idolista, jonka oma tuntuma menestyvän kansainvälisen huippu-urheilun absoluuttiseen vaatimustasoon fysiologisesti, mentaalisesti ja kognitiivisesti on vielä näin vereslihaisen tuore, emmeköhän me ennen kaikkea haluaisi kuulla siitä?

Ja vielä:

Varapresidentti Joe Biden jutteli Suomen ministerikaksikon – Stefan Wallinin ja Alexander Stubbin – kanssa, kun Whistlerissä hypättiin olympiakisojen normaalimäen kilpailua 2010.­

Kun Janne Ahonen hyppäsi Kanadassa 2010 Whistlerin normaalimäessä 4:nneksi, hän tuskin aavisti pettyneensä suurmiehen silmien alla. Yhdysvaltain silloinen varapresidentti Joe Biden saapui nimittäin olympiakatsomoon, jossa sai seuraa muun muassa urheiluministeri Stefan Wallinista ja pääministeri Alexander Stubbista.