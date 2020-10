Ampumahiihtotähti Tiril Eckhoff, 30, puhuu intiimistä aiheesta – paljastaa kuukautiskiertoon liittyvän harjoitusniksinsä

Norjalaiset ampumahiihtotähdet Tiril Eckhoff ja Ingrid Tandrevold puhuivat podcastissaan tärkeästä aiheesta.

Norjalaiset ampumahiihdon arvokisavoittajat Tiril Eckhoff ja Ingrid Tandrevold saavat ylistystä norjalaisilta puhuttuaan avoimesti kaikkia naisurheilijoita koskettavasta, mutta usein vaietusta aiheesta: kuukautisista.

Eckhoff, 30, on voittanut urallaan viisi olympiamitalia ja yhdeksän MM-mitalia. Tandrevolt, 24, on voittanut kaksi MM-kultaa ja yhden MM-hopean.

Yhteisen urheiluammatin lisäksi naiset ovat ystäviä ja juontavat yhdessä suosittua podcastia. He ovat ilmoittaneet puhuvansa avoimesti naisurheilijoita koskettavista asioista, koska olisivat itse toivoneet nuorempana enemmän tietoa vastaavista aiheista.

Urheilulääketieteen professori Jorunn Sundgot-Borgen kuvailee ampumahiihtotähtien avoimuutta uraauurtavaksi, kertoo norjalainen NRK-sivusto.

– Tänä vuonna olen päättänyt jaksottaa harjoitteluni kuukautiskiertoni mukaan, Eckhoff kertoi NRK:n mukaan.

Eckhoff on havainnut, että kuukautiskierron ymmärtäminen auttaa pääsemään henkisesti yli epäonnistuneista harjoituksista – väsymys tai huono harjoituspäivä voi siis johtua kuukautiskierron vaiheesta.

Välillä on taas otollisempi aika kovalle harjoittelulle.

– Ovulaation aikana sinulla on paljon estrogeeniä ja keltarauhashormonia. Silloin on kannattavampaa treenata kovempaa, kun on valppaampi ja paremmalla tuulella, Eckhoff sanoi podcastissa, jonka kaksikko oli nimennyt Puhetta kuukautisista ja treenaamisesta.

Kova treenaaminen voi johtaa kuukautisten poisjäämiseen. Syynä saattaa olla urheilun aiheuttama fyysinen stressi tai alhainen rasvaprosentti, jotka johtavat hormonitoiminnan häiriintymiseen.

Tandrevold paljasti podcastissa NRK:n mukaan, että tällä hetkellä hänellä ei ole kuukautisia, ja lähes aina ne ovat olleet epäsäännölliset.

Kaikkien testien mukaan Tandrevoltin keho oli kuitenkin kunnossa. Kunnes viime kesänä syy kuukautisongelmiin löytyi, kun Tandrevold hakeutui lääkäriin vatsakipujen vuoksi.

Tandrevoldilla todettiin munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS). Terveyskirjaston mukaan se on tavallisin naisten hormonihäiriö, jota esiintyy 5–15 prosentilla naisista.

– Oli todella suuri helpotus ymmärtää, miksi kuukautiseni eivät tulleet. Luulin, että toimin itse jollain tapaa väärin, Tandrevolt kertoi helpottuneena.

Ampumahiihtäjät muistuttavat, että tällaiset sairaudet tai oireet saatetaan helposti urheilijoiden kohdalla jättää huomiotta, ja epäsäännölliset tai puuttuvat kuukautiset kuitata liian kovan treenaamisen syyksi.

Norjalainen Tromssan yliopisto onkin lanseerannut Fendura-projektin, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä muun muassa naisten hormonitoiminnan vaikutuksista kestävyysurheiluun.