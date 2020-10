Kaisa Mäkäräisen kilpakumppanin veli törmäsi poliiseihin kammottavin seurauksin – karuja paljastuksia Minskistä: ”Luulin, että olin tullut sokeaksi”

Kaisa Mäkäräisen kilpasiskona tunnetun Daria Domratshevan veli joutui poliisien pahoinpitelemäksi Minskissä.

Entisen ampumahiihtäjän, valkovenäläisen Daria Domratshevan veli Nikita joutui poliisien pahoinpitelemäksi Minskissä, kertoo valkovenäläinen uutissivusto Tut.by. Asiasta kertovat myös esimerkiksi ruotsalainen Aftonbladet ja norjalainen VG.

Valko-Venäjällä on ollut laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun mielivaltaisesti maata johtava Aljaksandr Lukashenka julistautui maan presidentinvaalien voittajaksi elokuussa. Vaalitulosta on pidetty vilpillisenä. Useita Lukashenkaa vastustavia on pidätetty, ja mielenosoituksia tukahdutettu väkivallalla.

Nikita Domratsheva pahoinpideltiin ja otettiin kiinni maanantaina. Pahoinpitely tallentui videolle. Tut.byn haltuunsa saama video näyttää, kuinka poliisit lyövät ja potkivat maassa olevaa Domratshevaa. Hän kertoi sivustolle, että oli pyöräilemässä äitinsä luo, kun univormuihin pukeutuneet henkilöt juoksivat häntä kohti huutaen. Hän kääntyi, mutta törmäsi uuteen poliisien ryhmään.

– He vain tönäisivät minut pyörältäni ja alkoivat hakkaamaan minua ilman selitystä, Nikita Domratsheva kertoi.

Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova on julkaissut Twitter-tilillään kaksi videota, joilla näkyy Domratsheva pahoinpitely.

Minskissä oli suuri mielenosoitus maanantaina. Mielenosoituksessa vaadittiin presidentin eroa.­

Domratshevan mukaan hänet heitettiin minibussiin, jossa häntä uhkailtiin ja hakattiin pampulla.

– En nähnyt mitään iskujen ja kasvoillani olleen veren vuoksi. Yhdessä vaiheessa luulin, että olin tullut sokeaksi, ja pyysin soittamaan ambulanssin, hän kertoi.

Domratshevalle kerrottiin, että ambulanssi tulisi poliisiasemalle. Poliisiasemalla Domratsheva laitettiin allekirjoittamaan lausunto, jonka mukaan hän oli osallistunut laittomaan massatapahtumaan.

– Tunsin oloni hyvin huonoksi ja päätäni särki, joten en tehnyt vastarintaa vaan allekirjoitin sen, Domratsheva kertoi Tut.bylle.

Tämän jälkeen ambulanssi vei hänet sairaalaan, ja tuntien odottamisen jälkeen hän pääsi paikattavaksi. Sen jälkeen hän sai mennä kotiin. Tut.by on julkaissut kuvia Domratshevan vammoista.

Oppositiota kannattavia mielenosoittajia otettiin kiinni.­

Nikitan sisko Daria Domratsheva on yksi kaikkien aikojen valkovenäläisurheilijoista. Kaisa Mäkäräisen kanssa samaan aikaan kilpaillut ampumahiihtotähti voitti jo päättyneellä urallaan muun muassa neljä olympiakultaa ja kaksi maailmanmestaruutta.

Domratsheva on naimisissa ampumahiihdon norjalaislegendan Ole Einar Björndalenin kanssa.

Elokuussa Domratsheva otti Valko-Venäjän mellakoihin ja poliisien väkivaltaan kantaa Instagram-tilillään:

– Lopettakaa väkivalta. Ette voi sallia tällaista kauhua kaduillamme. Kaikki konfliktit voidaan lopettaa rauhanomaisin kainoin, ampumahiihtotähti vetosi.