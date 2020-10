Lajinvaihdon tehnyt Stina Nilsson avautui vaikeuksistaan ampumahiihdon parissa: ”Kuin korttitalo...”

Maastohiihdon olympiavoittaja on uusien haasteiden edessä.

Stina Nilssonilla on tekniikkahuolia lajinvaihtonsa jälkeen.­

Maaliskuussa maastohiihdon ampumahiihtoon vaihtanut ruotsalaistähti Stina Nilsson, 27, kertoo SVT:n haastattelussa haasteistaan uuden lajinsa parissa.

– Isoin ero on hiihtää neljän kilon ase selässä. On todella haastavaa mennä lujaa ase selässä. Tarvitsen paljon kilpailuja ja rutiinia, että se onnistuu, Nilsson kertoi lauantaina Helgstudion -nimisessä ohjelmassa.

Ammuntavarmuuden löytäminen vaatii 27-vuotiaalta ruotsalaistähdeltä vielä paljon työtä. Oikean ammunta-asennon löytämistä on hankaloittanut kyynärpäähän tullut murtuma. Nilsson loukkasi kyynärpäänsä kesällä kaatuessaan rullasuksilla.

– Ampuminen on kuin korttitalo. Voit olla hyvin lähellä huippuammuntaa, mutta yhtä lähellä ampua todella huonosti. Tämä erottaa minut vielä joukkueen muista tytöistä, ruotsalainen sanoo.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Nilssonin kansainvälinen ampumahiihtodebyytti nähtäisiin kakkoskategoriaan lukeutuvan IBU Cupin puolella.

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto päätti syyskuun lopussa keventää alkukauden kilpailukalenteria, ja tämä avaa Nilssonille mahdollisuuden kilpailla myös maailmancupin puolella.

– En tiedä vielä, osallistunko maailmancupiin. Se riippuu vähän missä vaiheessa suoritukseni on. Se ovi on minulle yhtä auki kuin se on kiinni, pyörittelee Nilsson.

Maastohiihdossa Nilsson saavutti olympiakultaa Pyeongchangissa vuonna 2018 ja kaksi maailmanmestaruutta Seefeldin MM-kisoissa 2019.

Ampumahiihdon maailmancupin on määrä käynnistyä Kontiolahdella kahdella perättäisellä kisaviikonlopulla 28.–29.11. ja 3.–6.12.