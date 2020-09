Ruotsalaistähti Stina Nilsson raivostui kommenteista Instagramissa – ”Saman tien joku Bengt tulee kirjoittamaan...”

Naisurheilijoiden ulkonäköä tarkkaillaan pakkomielteisesti, sanovat ruotsalaistähdet.

Ruotsalainen hiihtäjätähti Stina Nilsson avautui Expressenille naisurheilijoiden kokemasta ulkonäön ja ruokavalion tarkkailusta.

Maastohiihdossa menestynyt ja seuraavaksi ampumahiihdossa maailman huipulle tähtäävä Nilsson, 27, sekä kyseisessä lajissa jo olympiakultaa ja MM-kultaa voittanut Hanna Öberg, 24, sanovat Expressenille, että naisurheilijoita kohdellaan täysin eri tavalla kuin miesurheilijoita ulkourheilullisissa asioissa.

– On olemassa pakkomielle siitä, miltä urheilevien tyttöjen ja naisten tulisi näyttää. Joissakin tapauksissa ihmisiä kiinnostaa se jopa enemmän kuin suoritukset itsessään, Öberg harmitteli.

Hanna Öber on voittanut ampumahiihdossa normaalimatkan olympiakultaa 2018 ja MM-kultaa 2019. Kuva maaliskuulta 2018.­

Nilsson sanoo, että naisurheilijat saavat jatkuvasti ulkonäköön ja syömiseen viittaavia kommentteja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Ihmiset kommentoivat sitä, miten syön. Esimerkiksi, jos julkaisen Instagramissa kuvan, jossa syön vohveleita, saman tien joku ”Bengt” tulee kirjoittamaan, että minun pitäisi miettiä linjojani, Nilsson havainnollisti.

Nilsson myöntää, että välillä vastaavista kommenteista on hankala olla provosoitumatta.

Sekä Öberg että Nilsson ovat sitä mieltä, että kyseisestä urheiluun pesiytyneestä ongelmasta on tärkeää puhua julkisuudessa.

– On inhottavaa, kuinka pitkälle tällainen pakkomielteisyys on mennyt. Ja sitä tapahtuu myös paljon nuoremmille tytöille, mikä on äärimmäisen pelottavaa, Nilsson näkee.

Suomessa eturivin yleisurheiluhuiput, kuten Lotta Harala ja Maria Huntington, ottivat kesällä vahvasti kantaa samaan ongelmaan.

Pika-aitajuoksija Harala, 28, julkaisi heinäkuussa yksityisviestin, jonka oli saanut Jyväskylässä käydyn kilpailun jälkeen.

– Katsoin Jyskälän kisan. Sanoisin, että sulla on liikaa löysää kropassa. Tiukempi body, niin rupee kulkee, Haralalle Instagramin kautta lähetetyssä viestissä oli kirjoitettu.

– Tosi harvoin tulee tämmöisiä kommentteja ja tämän halusin jakaa. Minulla ei mennyt ihon alle, mutta jollain muulla vastaava voi mennä, ja minullakin olisi aikoinaan mennyt, Harala kommentoi saamaansa Instagram-viestiä.

Tampereen Pyrinnön seurakaverit Maria Huntington (vas.) ja Lotta Harala ottivat kesällä kantaa naisurheilijoiden ulkonäköpaineisiin.­

Myös seitsenottelija Huntington, 23, halusi kesällä muistuttaa, että sosiaalisessa mediassa ja urheilupiireissä ajatellaan edelleenkin turhan yleisesti kovan fyysisen kunnon näkyvän aina myös ulkonäöllisesti.

– Vaikka aina sanon, että en ota ulkonäköpaineita niin samaan aikaan stressaan, miltä mä tuun kuukauden päästä näyttämään kisa-asussa. Kirein kisakunto ei aina tarkoita, että olisi tuloksellisesti hyvässä kunnossa, Huntington muistutti.