Kaisa Mäkäräinen julkaisi henkeäsalpaavan kuvasarjan metsän siimeksestä – seuraajat hurmioissaan: ”Keijukainen, enkeli, haltija”

Kaisa Mäkäräinen hurmasi Instagram-seuraajansa upeilla kuvilla.

Komean uransa keväällä päättänyt ampumahiihtotähti Kaisa Mäkäräinen ihastutti Instagram-seuraajiaan upeilla kuvilla.

Mäkäräinen, 37, julkaisi lauantaina hurmaavan kolmen kuvan sarjan.

– Kesämuistoja, Mäkäräinen kirjoitti kuvien yhteyteen englanniksi ja kertoi niiden olevan valokuvaaja Heli Mannisen käsialaa.

Kuvissa valkoiseen mekkoon pukeutunut Mäkäräinen poseeraa rantavedessä metsän keskellä. Kuvat saivat nopeasti monia ihastuneita kommentteja.

– Keijukainen, kommentoi esimerkiksi entinen painija Petra Olli, joka Mäkäräisen tavoin päätti huippu-urheilu-uransa alkuvuodesta.

Muissakin kommenteissa Mäkäräisen todettiin muistuttavan satuolentoa; keijukaisen lisäksi häntä verrataan ainakin haltijaan ja enkeliin.

Mäkäräisellä on Instagramissa yli 180 000 seuraajaa. Pitkän kansainvälisen huippu-urheilu-uran myötä seuraajia on ympäri maailman, ja myös lauantaiseen julkaisuun on tullut kommentteja suomen lisäksi muun muassa venäjäksi, englanniksi ja ranskaksi. Yhteistä niille on se, että kuvia kehutaan kauniiksi ja upeiksi.

Mäkäräinen saavutti menestyksekkäällä ampumahiihtourallaan muun muassa MM-kultaa, -hopeaa ja neljä MM-pronssia. Hän voitti kolmesti ampumahiihdon maailmancupin kokonaiskilpailun. Maailmancupissa hän keräsi 27 voittoa ja oli 85 kertaa palkintokorokkeella. Vuosikaudet Suomen menestyksekkäimpien ja suosituimpien urheilijoiden joukkoon lukeutunut ampumahiihtäjä valittiin Suomen Vuoden urheilijaksi vuonna 2011.

Huippu-urheilu-uransa jälkeen Mäkäräinen ei ole jäänyt laakereilleen lepäämään. Elokuun alussa hän kertoi aloittaneensa valmentajana nuorille aikuisille suunnatussa ampumahiihtoryhmässä, Vuokatti Sport Biathlon Teamissä.

– Ekat päivät mietin, että tuliko tämä liian nopeasti. Tuli vähän sellaisia fiiliksiä, että olisipa kiva olla vielä tuolla toisellakin puolella. Olen kyllä sitten tykännyt tosi paljon suunnitella treenejä ja vetää niitä, Mäkäräinen kertoi tuolloin Vuokatti Sportin Instagram-videolla.