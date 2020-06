Lajinvaihdosta kuraa niskaansa saanut Stina Nilsson sai yllättävän puhelun ja kovan tukijan – ”Katsoin kenen numero oli kyseessä”

Maastohiihdosta ampumahiihtoon vaihtanut Stina Nilsson sai yllättävän puhelun.

Maastohiihdon ruotsalaistähti Stina Nilsson yllätti monet, kun hän ilmoitti maaliskuussa vaihtavansa lajia. Nilsson, 26, pysyy suksien päällä, mutta ottaa selkäänsä aseen; hän keskittyy ainakin lähitulevaisuuden ampumahiihtoon.

Nilsson on maastohiihdossa muun muassa sprintin olympiavoittaja Pyeongchangista 2018 ja parisprintin maailmanmestari Seefeldistä 2019, joten lajinvaihdos on herättänyt paljon huomiota.

Osa, esimerkiksi Norjan naisten maastohiihtojoukkueen päävalmentaja Ole Morten Iversen, on tylyttänyt Nilssonia tämän ratkaisusta:

– Ei voi olla totta? Tämä on tyhmin asia, jonka olen ikinä kuullut. Luulin, että hän on järkevä tyttö, aiemmin Ruotsin maajoukkuenaisia valmentanut Iversen laukoi Expressenille maaliskuussa.

Myös Venäjän hiihtolegenda Jelena Välbellä oli tylyjä kommentteja:

– En aio seurata hänen uraansa ampumahiihtäjänä. Siinä on tyttö, joka on luonteeltaan hyvin ailahteleva, Välbe on kommentoinut.

Tukijoita ja tsemppaajiakin löytyy kuitenkin paljon. Nilsson paljasti Expressenille, että oli taannoin käynyt puhelinkeskustelun, joka lämmitti mieltä erityisesti.

Saman siirtymän maastohiihdosta ampumahiihtoon tehnyt ruotsalaislegenda Magdalena Forsberg oli halunnut kysellä Nilssonilta lajinvaihdoksen taustoista ja toivottaa onnea.

– En tavallisesti vastaa tuntemattomiin numeroihin, mutta tulin uteliaaksi ja katsoin kenen numero oli kyseessä. Ja se oli Forsberg. Magdalena oli yrittänyt tavoittaa minua. Se tuntui hienolta, joten soitin tietysti takaisin, Nilsson kertoi.

Magdalena Forsberg vaihtoi lajia maastohiihdosta ampumahiihtoon, ja menestystä alkoi tulla. Kuvassa ruotsalainen juhlii yhteislähdön olympiapronssia Salt Lake Cityssä 2002.

Forsberg, 52, on ampumahiihdossa todellinen lajilegenda. Hän voitti ampumahiihdon maailmancupin peräti kuusi kertaa peräkkäin vuosina 1997–2002. Hän on myös kaksinkertainen olympiapronssimitalisti ja kuusinkertainen maailmanmestari.

Maastohiihdon puolella Forsbergin meriitit jäivät paljon Nilssonia himmeämmiksi. Hän saavutti vain yhden yhden maailmancupin palkintokorokesijan ja yhden arvokisamitalin, viestin MM-pronssin vuonna 1987. Hänen kohdallaan lajinvaihdos oli siis äärimmäisen onnistunut päätös.

– Hän oli utelias siitä, miksi päätin vaihtaa lajia. Ja hän sanoi olevansa iloinen päätöksestäni ja toivotti minulle onnea, Nilsson kertoi puhelinkeskustelustaan Forsbergin kanssa.

Nilssson on korona-aikana harjoitellut pääosin kaksin valmentajansa Jean-Marc Chabloz’n kanssa, mutta on viime aikoina päässyt treenaamaan muun Ruotsin ampumahiihtomaajoukkueen kanssa.