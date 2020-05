Norjan tähtiurheilija joutui juoksutestissä huoltajan nöyryyttämäksi – sai kuulla sen päälle isoveljensä vitsailut tv:ssä

Johannes Thingnes Bö on tottunut voittamaan: hän on ampumahiihdon kymmenkertainen maailmanmestari ja olympiavoittaja.

Johannes Thingnes Bö taipui yllättävälle nimelle 3 000 metrin testijuoksussa.

Johannes Thingnes Bö oli viime kaudella miesten ampumahiihdon suvereeni hallitsija.

Bö voitti maailmancupin kokonaiskilpailun uransa lopettaneen Martin Fourcaden nenän edestä, ja Anterselvan MM-kisoista norjalainen kahmi peräti viisi mitalia.

27-vuotias Bö sai lauantaina osoituksen siitä, ettei vanhoilla meriiteillä voi ratsastaa huippu-urheilussa kovin pitkään.

Hän sai tuta kilpakumppaneidensa orastavan nousukunnon Norjan ampumahiihtomaajoukkueen 3 000 metrin testijuoksussa Sognsvannissa.

Bö sijoittui seitsemän juoksijan testissä neljänneksi. Suoritus oli tyydyttävä, mutta jälkipyykki oli silti ankaraa.

Hänen eteensä nimittäin kampesivat niin ikään maailman parhaimpiin ampumahiihtäjiin lukeutuva isoveli Tarjei sekä maajoukkueen suksihuoltajana toimiva Tobias Dahl Fenre.

Huoltajalle häviäminen sai ainakin isoveljen innostuneeksi.

– Jotta talvella voi valittaa suksista, pitäisi silloin sentään voittaa suksihuoltaja. Suksia ei voi syyttää, jos huoltaja on parempi, Tarjei ilakoi Norjan TV2:n haastattelussa.

Huoltajalle häviäminen kuulostaa pahemmalta kuin se todellisuudessa on, sillä 9.10 pinkonut Johannes paransi viime kesänä juostua aikaansa kolmella sekunnilla.

Myöskään huoltaja Dahl Fenrelle kärsitty tappio ei ollut isoveljen kommenteista huolimatta erityisen häpeällinen, sillä tämä on kova ultrajuoksun harrastaja

Oli miten oli, yli kahden kuukauden kilpailutauon tylsyttämät ampumahiihtotähdet ottivat testikilpailun melko tosissaan.

Uuden kolmen tonnin ennätyksensä 8.54 juossut Tarjei kertoi pelänneensä maajoukkuekaverusten välistä mittelöä päiväkausia.

Päävalmentaja Egil Kristiansen vahvisti suojattinsa väitteen kilpailun vakavahenkisyydestä.

– Hyvä, että pojat pääsivät testaamaan hermojaan kilpailutilanteessa pitkästä aikaa. He olivat jännittyneempiä kuin maailmancupissa, hän sanoi TV2:lle.

3 000 metrin juoksutesti on melko yleinen testimuoto hiihtäjille. Norjalaisista kovimman tuloksen on kirinyt maratonkilpailuihin erikoistunut Andreas Aukland, jonka ennätys on hurja 8.02.

Takavuosien hiihtokuninkaan Petter Northugin ennätys on tiettävästi 8.51.

Suomalaissuksijoista Iivo Niskanen arvioi viime keväänä Kestävyysurheilun haastattelussa pystyvänsä juoksemaan matkan 8.30:n tuntumaan. Se kuitenkin vaatisi olympiavoittajan mukaan erityistä satsausta kovavauhtiseen juoksuun.

Matkan Suomen ennätys 7.43,2 on Lasse Virenin ja Ari Paunosen nimissä.