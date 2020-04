Lajia vaihtanut olympiavoittaja Stina Nilsson julkaisi kuvan mustelmistaan – valmentaja hehkuttaa: ”Vau, tässä on jotain”

Ampumahiihtäjäksi siirtynyt Stina Nilsson on ampunut jopa 460 laukausta päivässä.

Sprinttihiihdon ruotsalainen olympiavoittaja Stina Nilsson on löi kaikki ällikällä pari viikkoa sitten, kun hän ilmoitti ryhtyvänsä ampumahiihtäjäksi.

Nilsson, 26, on aloittanut hurjan harjoittelun Ruotsin ampumahiihtomaajoukkueeseen luodussa erityisjärjestelyssä, jossa hän keskittyy ampumatyöskentelynsä kehittämiseen.

Nilsson on tähdännyt penkalla tauluihin niin suurella antaumuksella, että hänen polvensa ovat siitä kärsineet.

Olympiavoittaja julkaisi Instagramissa kuvan ja kyseli samalla, että näyttävätkö kaikkien ampumahiihtäjien polvet samantyylisiltä.

Ampumavalmentaja Jean-Marc Chabloz on hehkuttanut Nilssonin taitoja poikkeuksellisen voimakkaasti.

– Ajattelin heti, että vau, tässä on jotain. Olemme tehneet töitä kolme viikkoa. Jo nyt hän ampuu 80-prosenttisesti korkean sykkeen kanssa. Ampuma-aika on vielä aika pitkä, mutta potentiaalia on selvästi, Chabloz sanoi Aftonbladetin julkaiseman TT:n jutun mukaan.

Nilsson tähtää Pekingin talviolympialaisiin, jotka järjestetään vuonna 2022.

Chablozin mukaan hänen suojattinsa keskittymiskyky ampumapaikalla on erinomainen ja se vetää vertoja lajisuuruuden Magdalena Forsbergin vastaavaan.

– Hän ampuu 1 200 laukausta viikossa – samaa ei tee kukaan tässä maailmassa. Stina on niin valtavan innokas, että minun pitää melkein pidätellä häntä. Sen voin taata, että hän on uniikki tapaus, Chabloz sanoi SVT:llä.

Nilsson julkaisi Instagramissa kuvan harjoituspaikalta, missä hän harjoitteli aiemmin mitä ilmeisimmin Ranskan ampumahiihtomaajoukkueen Quentin Fillon Maillet’n kanssa.

Chabloz paljasti Expressenille, että eräänä päivänä Nilsson painoi liipaisimesta jopa 460 kertaa.

– Polvet ja kyynärpäät sinisinä, hän havainnollisti.

Nilsson sanoi, että hän on aamuisin herätessään valtavan innokas jatkamaan harjoittelua.

– Kun aloitan ampumisen, sitä on vaikea lopettaa. Jos ammun kaksi huonoa sarjaa ja lähden kotiin, minun pitää palata sieltä yrittämään uudestaan.