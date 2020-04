Ampumahiihdon päävalmentaja lataa lajinvaihtoa pohtiville hiihtäjille: ”Minulla ei ole käyttöä urheilijoille, jotka...”

Suomen ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentaja kertoo, millä edellytyksillä maastohiihtäjä voi nousta ampumahiihdossa huipulle.

Sprinttihiihdon ruotsalainen olympiavoittaja Stina Nilsson teki pari viikkoa sitten huiman ratkaisun. Hän jatkaa uraansa ampumahiihdon puolella.

Suomen ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentaja Jonne Kähkösen mielestä Nilssonin päätös oli kova, huomioiden Nilssonin saavutukset edellisessä lajissaan. Samalla Kähkönen pitää ratkaisua erittäin tervetulleena.

– Päätös osoittaa hyvin selkeästi vetovoimaa, joka ampumahiihdolla tällä hetkellä on, Kähkönen kommentoi.

Nilssonilla on edessään hyppy tuntemattomaan. Kähkönen lohduttaisi ruotsalaista muistuttamalla, että Suomesta ja maailmalta löytyy esimerkkejä, että loikka lajien välisen kuilun ylitse on tehtävissä. Maastohiihtäjä voi oppia hallitsemaan ampumahiihdon salat – ja enemmänkin.

– Jos päämäärätietoisesti tekee töitä, kansainvälinen huippu on saavutettavissa, Kähkönen uskoo.

Jos Nilsson pärjäisi esimerkiksi Pekingin olympialaisissa 2022, ehkä jotkut suomalaiset maastohiihtäjätkin saattaisivat harkita lajinvaihtoa. Anita Korva, 20, mainitsi Ilta-Sanomien haastattelussa, että se on käväissyt joskus mielessä.

Kähkönen kertoo, että ampumahiihto toivottaa tervetulleeksi uudet kokeilijat ja varsinkin ne, jotka haluavat uudessa lajissa pärjätä. Päävalmentajan raadollisesta näkökulmasta tiettyjä varauksiakin on.

– Minulla ei ole käyttöä urheilijoille, jotka eivät oikein suksella ole pärjänneet, eivätkä ole koskaan ampuneet, eivätkä ole valmiita pistämään työtä ammunnan eteen, valmentaja lataa.

– Täytyy olla potentiaalia hiihtää kovaa ase selässä. Harhaluulo siitä, että jos et ole riittävän hyvä maastohiihtäjä – kokeile ampumahiihtoa, ei pitkälle kanna.

Harjoitusmäärä pysyy samana, mutta monimutkaistuu

Yksi onnistuneimmista esimerkeistä lajinvaihdolle on Saksan Denise Herrmann, maastohiihdon olympiamitalisti, joka otti aseen selkäänsä neljä vuotta sitten. Hän on voittanut ampumahiihdossa jo maailmanmestaruuden. Herrmann varoitti Nilssonia Expressenin haastattelusta, edessä olevasta työmäärästä.

Kähkösen mukaan maastohiihtäjät harjoittelevat vuositasolla noin tuhat tuntia. Ampumahiihtäjä treenaa saman verran siten, että kestävyysharjoitteluun menee noin 750 tuntia ja ammuntaan noin 250 tuntia.

– Aseen kanssa pitää oikeasti pitää viettää aikaa, että ammunnan saa vauhdikkaasti käyntiin ja saa riittävän hyvän pohjan, Kähkönen kertoo.

Saksalainen Denise Herrmann ratkaisi Kontionlahdella ampumahiihdon sprintticupin voiton maaliskuussa.

Herrmann kertoi Expressenille, että häneltä meni vuosia ennen kuin hän sai kehonsa toimimaan penkalla automaattisesti. Mikä ammunnasta tekee niin vaikeaa?

– Oikein tiivistetysti pelkistettynä: on eri asia käydä ampumassa ja suorittaa ampumahiihdon ammuntaa. Monelta unohtuu, että on omat fyysiset haasteensa tulla rasituksessa penkalle ampumaan, Kähkönen kertoo.

Ampumahiihdon maailmancupissa ammuntaurheilutaustaiset kilpailijat tai ikänsä lajia tehneet urheilijatkaan eivät aina pudota lätkiä ilman, että osaavat sanoa, mistä epäonnistuminen johtuu.

Kaikilla samat haasteet

Päävalmentajan mukaan maastohiihtäjien etuna on hapenottokyky ja vahva hiihtotaito. Mutta lajien luonteissa on hiihdonkin suhteen eroa. On eri asia hiihtää aseen kanssa intervallipätkiä kuin pitkiä työosuuksia ilman asetta.

Nilssonin kaltaisella vahvalla sprintterillä on Kähkösen mielestä siksikin otolliset lähtökohdat ampumahiihtoon.

Kaisa Mäkäräinen siirtyi ampumahiihtäjäksi 20-vuotiaana. Herrmannilla ikää oli 27 ja Nilssonilla 26. Kähkösen mielestä ei ole väliä, paljonko ikää on mittarissa, jos ampumahiihdon aloittaa yli parikymppisenä. Kaikkien kohdalla puhutaan silloin samoista haasteista. Sen sijaan lapsuudessa lajin aloittavat saavat vuosien etumatkan muihin nähden.

– Mitä vanhempana uusia motorisia taitoja alkaa opetella, sitä haasteellisempaa se on.