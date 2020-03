Kaisa Mäkäräiseltä yllätyspaljastus HS:lle – tämä seikka olisi saanut hänet jatkamaan uraansa

Kaisa Mäkäräinen päätti uransa ampumahiihdon kansainvälisellä huipulla tähän kauteen.

Suomen ampumahiihdon kirkkain tähti Kaisa Mäkäräinen päätti ainutlaatuisen urheilu-uransa 14. maaliskuuta ampumahiihdon maailmancupin päätöskisassa Kontiolahdella. Samainen viikonloppu jätti pysyvän merkin urheiluhistoriaan.

37-vuotias lajinsa kiistaton huippu sijoittui kansainvälisen kilpauransa viimeisessä kilpailussa, 10 kilometrin takaa-ajossa, hienon kisan päätteeksi neljänneksi. Kilpailu hiihdettiin tyhjille katsomoille koronavirusepidemian vaatimien varotoimien myötä. Samalla ja samasta syystä paketoitiin myös maailmancupkausi, jonka päätöskisan oli tarkoitus olla seuraavana viikonloppuna Norjan hiihtopyhätössä Holmenkollenilla.

Mäkäräinen lasketteli toistaiseksi uransa viimeisen maalisuoransa tyhjyyttään ammottaneelle stadionille. Nyt hän paljastaa Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei sen olisi kuitenkaan tarvinnut olla kaiken päätöspiste.

Halaus kumppanilta Jarkko Siltakorvelta Kontiolahden kisan jälkeen.

Mäkäräinen kertoo haastattelussa, ettei lopettamispäätös ehtinyt kyteä urheilijan mielessä kuin vasta aivan kauden loppumetreillä.

Lopulta se päätös kuultiin vain tuntia ennen viimeisen kisan starttia. Ja jos tilanne oli haikea urheilukansalle, oli se sitä ehdottomasti Mäkäräiselle itselleen.

– Helpotus on tosi väärä sana. Ei se sitä ole. Helpotus tulee siitä, että on ollut paha olo tai on parantunut jostain sairaudesta. Ei ollut kysymys siitä. Haikeus on ehkä oikea sana, urheilija kertoo HS:lle.

Samalla hän paljastaa, että ura kansainvälisellä huipulla olisi voinut myös jatkua.

Mäkäräinen kertoo, että mikäli hänellä olisi ollut mahdollisuus saada itselleen huipputason ampumavalmentaja, tilanne voisi olla toinen. Tuo valmentaja olisi ollut ranskalainen Siegfried Mazet.

– Jos Mazet olisi tullut valmentajaksi Suomeen, urani olisi jatkunut, Mäkäräinen toteaa HS:lle.

– Jotakin taikaa valmentajassa pitää olla. Olisi kiehtonut olla maailman parhaan ampumahiihtovalmentajan opissa vuoden ja katsoa, mitä hän olisi saanut aikaan.

Mazet toimi ranskalaistähti Martin Fourcaden valmentajana ja oli vetämässä tätä maailman huipulle. Sittemmin hän on toiminut Norjan ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentajana.

Suomen ampumahiihdon päävalmentajan paikka on ollut verrattain tuulinen. Nykyisin joukkuetta luotsaa Jonne Kähkönen, jonka pesti jatkuu aina 2022 Pekingin talviolympialaisiin asti.

Mäkäräinen kiri Kontiolahden päätöskisassaan 18:lta sijalta lopulta upeasti neljänneksi.

Mäkäräinen ei ole vielä kertonut sen tarkemmin julkisuuteen, millaisia suunnitelmia hänellä on urallaan tulevaisuudessa.

Kun maailma on pakotettu pysähtymään koronaviruspandemian jaloissa, Mäkäräinen haluaa muistuttaa, että nyt tärkeintä on huolehtia kunkin terveydestä.

– On vaikea päästää irti, vaikka tiedät, että päätös oli oikea. En voi millään kiittää teitä kaikkia, jotka olette lähettäneet minulle viestiä, tavalla tai toisella. En ole pystynyt vastaamaan teille kaikille, olette saaneet minut itkemään ja nauramaan. Merkitsee valtavasti, että teitä on niin paljon siellä. Elämme hämmentäviä aikoja, ja tärkeintä on pysyä terveenä. Sitä myös toivon teille kaikille, Mäkäräinen kirjoitti Instagram-julkaisussaan.

Mäkäräinen kilpaili maailmancupissa ensimmäisen kerran vuonna 2005. Hän voitti maailmancupin kokonaiskilpailun kolmesti. Hän oli urallaan ykkönen 27 maailmancupin osakilpailussa. Viimeisellä kaudellaan hän sijoittui kokonaiscupissa sijalle 11.

Hän saavutti urallaan yhden maailmanmestaruuden, yhden MM-hopean ja neljä MM-pronssia.