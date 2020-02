Ampumahiihtäjät kritisoivat tiukasti valmennusta – nyt puhuu päävalmentaja: ”Kokemukseeni perustuen näen yhä liikaa sitä...”

Suomalaisten saldo ampumahiihdon MM-kisojen henkilökohtaisilla matkoilla on 52 hutia 180 laukauksesta.

Suomalaiset ampumahiihtäjät ovat meneillään olevien MM-kisojen henkilökohtaisissa kilpailuissa ampuneet 180 laukausta. Niistä 128 on osunut tauluun. 52 laukausta on mennyt ohi. Osumaprosentti on 71.

Naisten normaalimatka tiistaina noudatti edellä mainittua kaavaa. Kaisa Mäkäräiselle kertyi viisi, Suvi Minkkiselle kaksi ja Mari Ederille kahdeksan hutia.

Kilpailun jälkeen trio antoi medialle poikkeuksellisen ankaria kommentteja. Jokainen heistä käänsi syyttävän sormen jollain tapaa kohti ampuvalmennusta.

– Pitää katsoa koko kauden, myös harjoituskauden, tekemistä. Ei me Suomen joukkueena ole loistettu tuolla penkalla, Mäkäräinen sanoi Ylelle.

– Tavallaan tuo kertoo valmennuksen tasosta, mutta jos joku tietää paremmin, niin mielellämme otetaan se tieto vastaan. Samassa veneessä ollaan kaikki, vaikka väärään suuntaan ollaankin menossa, kommentoi Eder.

Minkkinen kaipasi mentaalivalmentajaa ja sparrausta mielikuvaharjoitteluun.

”En koe, että tarvitsee puolustautua”

Ilta-Sanomat tavoitti keskiviikkoaamuna ampumahiihdon päävalmentajan Jonne Kähkösen ja antoi valmennukselle mahdollisuuden puolustautua.

– En koe, että minun tarvitsee puolustautua. Valmennuksellisista asioista me keskustelemme suoraan urheilijoiden kanssa. Meillä ei ole tarvis käydä asiaa läpi lehtien palstoilla, Kähkönen sanoo.

Kähkönen korostaa, että ampumahiihto on tiimityötä. Asiat pitää käydä läpi rauhassa yhdessä.

– Ymmärrän tasan tarkkaan, että urheilijoilla on pahaa mieltä ja pettymystä omiin suorituksiin välittömästi kisan jälkeen, kun he tulevat haastatteluun happi vähissä. Kun kuluu hetki aikaa, meidän pitää pystyä istumaan alas ja juttelemaan asioista, Kähkönen sanoo.

Onko naisten joukkue ja valmennus riidoissa?

– Ei.

Muiden epäonnistuminen olisi pitänyt hyödyntää

Päävalmentajan mukaan Suomen joukkueen heikolle ammuntasuoritukselle ei ole yksittäistä syytä. Jokaisella urheilijalla on yksilölliset syynsä sille, miksei osumia ole tullut.

Kähkönen tiivistää loppukisojen kehityskohteen yhteen kysymykseen: – Miten rento fiilis urheilijalla on suorittaa omia rutiinejaan parhaalla mahdollisella tavalla?

Kaisa Mäkäräinen ampui normaalimatkalla viisi kertaa ohi ja oli 21:s.

Kähkönen huomauttaa, että MM-kisoissa sakkosumia on tullut myös koville joukkueille, urheilijoille ja ampumavalmennusmaille. Esimerkiksi Ranskan naiset epäonnistuivat normaalimatkalla. Se ei kuitenkaan lohduta suomalaisia yhtään.

– Muiden sakkosuma on tilaisuus, joka tarjoutuu. Se pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin kuin olemme toistaiseksi pystyneet, Kähkönen toteaa.

Uusia tuulia valmennukseen

Omissa kommenteissaan sekä Mäkäräinen että Ylen asiantuntija Paavo Puurunen käänsivät katseensa kohti ensi kesää. Miten ampumavalmennusta pitäisi kehittää, jotta Suomi pysyisi kansainvälisen tason vauhdissa?

Kesällä 2018 päävalmentajana aloittanut Kähkönen kertoo visioivansa tulevaa jatkuvasti. Hän haluaa muutoksia valmennukseen, mutta kertoo pystyneensä jo luomaan pohjia uudelle. Yksilölliset erot urheilijoiden välillä ovat tässäkin asiassa isoja.

– Esimerkiksi Kaisa (Mäkäräinen) on ollut pitkään mukana ja nähnyt monenlaista valmennusta. Silloin uusia muutoksia voi olla hitaampaa saada aikaiseksi, päävalmentaja sanoo.

Nuorempi polvi omaksuu uusia asioita nopeasti, mutta joutuu vielä puurtamaan perusasioiden parissa ennen kuin voi ottaa askeleen kohti kansainvälistä kärkeä.

Mitkä ovat konkreettisia askeleita, joilla saadaan uusia nimiä kohti huippua?

– Meidän täytyy kehittää ampumahiihtovalmennuksemme tasoa. Kansainväliseen kokemukseeni perustuen näen vieläkin liikaa sitä, että Suomessa mennään maastohiihto eli fyysinen harjoittelu edellä, Kähkönen vastaa.

– Tarvitaan enemmän nykyaikaisen ampumahiihtoharjoittelun kulttuuria. Ammunnallista harjoittelua pitää tehdä jopa fyysistä harjoittelua miettimättä.

Päävalmentaja tulee sanoneeksi pohjimmiltaan saman kuin urheilijat. Ammunta on kehityskohde ja harjoittelua, kääntäen ilmaistuna myös valmennusta, pitää modernisoida.

– Modernisointi on hyvä sana. Pitää mennä enemmän pois siitä, mitä on aina ennen tehty. Jos aina on tehty yhdellä tavalla eikä tulos ole palkinnut, täytyy miettiä, miten voimme olla parempia. Näkemykseni on, että meidän täytyy päästä enemmän lajinomaiseen harjoitteluun, Kähkönen sanoo.

Mari Ederille sakkominuutteja kertyi 15 kilometrin normaalimatkalla kahdeksan.

Päävalmentajasta eteenpäin ei kuitenkaan voida mennä vain ammuntaa kehittämällä, koska se nivoutuu automaattisesti yhteen hiihdon kanssa.

– Täytyy tehdä kovia ja niin fyysisesti kuin henkisestikin kuormittavia lajiharjoituksia.

Tarvitaanko valmennusryhmään uutta osaamista?

– Minun mielestäni aina pitää olla avoin ja miettiä sitä. Olemmeko riittävän hyviä? Tarvitaanko muutoksia? Tämä on niitä asioita, joita pitää keväällä miettiä, Kähkönen vastaa.