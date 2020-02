Kaisa Mäkäräinen epäonnistui jälleen penkalla, huomauttaa laajemmasta muutoksesta – Ylen asiantuntija: ”Ei tämä näin voi jatkua”

Paavo Puurunen kommentoi Ylen lähetyksessä, että ampumapaikkatyöskentely on Suomen joukkueen ongelma.

Suomalaiset ampuivat kehnosti ampumahiihdon MM-normaalimatkalla Italiassa tiistaina. Kaisa Mäkäräiselle kertyi viisi ohilaukausta, Mari Ederille kahdeksan ja Suvi Minkkiselle kaksi.

Tulokset olivat sen mukaiset. Mäkäräinen oli 21:s, Minkkinen 39:s ja Eder 67:s.

Mäkäräinen huomautti Ylen haastattelussa, että hiihto kulkee ja hiihtovalmennuksen suhteen kaikki on mennyt nappiin Jarmo Punkkisen kanssa. Ammunta MM-viikolla on sen sijaan noudattanut koko kuluvan kauden linjaa. Yllättävää tasonpudotusta ei ole tapahtunut.

– Pitää katsoa koko kauden, myös harjoituskauden, tekemistä. Ei me Suomen joukkueena ole loistettu tuolla penkalla. Yleensä meillä vahvuus on ollut nimenomaan penkalla ja ladulla on jääty. Nyt se alkaa pikkuisen jo kääntyä toisinpäin, Mäkäräinen kommentoi Ylelle.

Ylen selostuskopissa Mäkäräisen kommentti tulkittiin ammuntavalmennuksen kritiikiksi.

– Kritiikki on ihan paikallaan. Ei se voi näinkään olla, ettei (ammuntaa) saada reilaan ja epävarmuutta on niin paljon. Varmasti olisi aika paljon tekemistä. Ennen kaikkea kiinnostaisi tietää, mitä kesällä tehdään, Ylen asiantuntija Paavo Puurunen sanoi lähetyksessä.

– Kaikki näkevät, että ampumapaikkatyöskentely on meidän ongelmamme.

Puurusen mielestä keväällä on maajoukkueen valmennuksella ja liiton johdolla pohdinnan paikka.

– Uutta sukupolvea pitää alkaa rakentaa ja nostaa. Ei tämä näin voi jatkua, jos halutaan Suomessa vielä ampumahiihto pitää isompana lajina. Jotakin on tapahduttava aika nopeasti, Puurunen sanoi Ylen lähetyksessä.

Puurusen mielestä jotain olisi pitänyt tosin tapahtua jo viisi vuotta sitten, kun Suomi oli nykyistä lähempänä kansainvälistä huippua.