Venäläinen olympiavoittaja syytti Norjan Tiril Eckhoffia dopingista – sai kotimaassaan kovaa arvostelua: ”Kelpaa vain juopoksi”

Kolminkertainen olympiavoittaja Anfisa Reztsova kävi kärjekkäästi Tiril Eckhoffin ja Martin Fourcaden kimppuun.

Kolminkertaisen talvilajien olympiavoittajan, venäläisen Anfisa Reztsovan sanat osuivat rajusti tuulettimeen, kun hän MM-kisojen alla vihjasi Sovjetski Sportin laajassa haastattelussa, että muiden muassa Ranskan viisinkertaisen olympiavoittajan Martin Fourcaden ja norjalaisen maailmanmestarin Tiril Eckhoffin menestyksissä on mukana ”lääketieteellistä apua”.

– Martin Fourcade on loistava urheilija ja valtavan lahjakas mutta saa silti jonkinlaista lääketieteellistä apua. Kuten saavat norjalaiset. En voi uskoa, että Tiril Eckhoff on niin paljon muita vahvempi. Kaikissa viidessä maailmancupin osakilpailuvoitosssaan hän paineli menemään kuin syötävä. En usko, että sellainen on mahdollista ilman lääkkeiden apua, Reztsova sanoi avaten matopurkin.

Lääketieteellisellä avulla Reztsova viittasi astmalääkkeiden sääntöjen vastaiseen käyttöön.

– Kuinka monta astmaatikkoa Norjassa on? Astmasta kärsivillä ihmisillä on vaikeuksia kävellä – ja nämä voittavat kisasta toiseen. Mutta niinhän sitä sanotaan, että joka ei jää rysän päältä kiinni, ei ole varas. Miksi meidän syyttömien urheilijoidemme pitää kärsiä tästä tilanteesta? Reztsova jatkoi.

Tiril Eckhoff kutsui Anfisa Reztsovan seuraamaan omia harjoituksiaan.

Reztsovan mietteet aiheuttivat luonnollisesti heti valtavan myrskyn.

Fourcade kuvasi 55-vuotiasta Reztsovaa vanhuudenhöperöksi ja sanoi juttelevansa lakimiehensä kanssa ja miettivänsä jopa oikeustoimia venäläistä vastaan.

– En ole koskaan käyttänyt dopingia ja minulla ei koskaan ole ollut mitään erioikeuksia, Fourcade sanoi MM-kisojen sekaviestin jälkeen venäläiselle urheilulehdelle Sport-Expressille.

Kovaan vastahyökkäykseen kävi myös Eckhoff.

– Kuulin, että joku puhui paskaa minusta. On kuitenkin kunnioitettavaa, että hän on huomannut minun olevan niin hyvässä kunnossa. Mutta kiva, että hän sanoi, että olen hyvässä kunnossa. Valitettavasti voin vain sanoa, että olen niin puhdas kuin vain voi olla, Eckhoff sanoi Norjan TV2-kanavalle.

– On sairasta sanoa jotakin tuollaista julkisesti. Hänhän voi tulla treeneihin katsomaan, Eckhoff jatkoi.

Anfisa Reztsova (vas.) kunnostautui myös maastohiihdon puolella. Kuvassa Reztsova juhlii vuoden 1999 MM-kisoissa viestikultaa yhdessä Olga Danilovan, Nina Gavriljukin ja Larissa Lazutinan kanssa.

Reztsova ei saanut varauksetonta kannatusta puheilleen edes kotimaassaan.

Nelinkertainen ampumahiihdon viestiolympiavoittaja (1968–80) Aleksandr Tihonov antoi tukensa Fourcadelle ja latasi Reztsovan puheille täyslaidallisen ja piti niitä lähinnä ”juopon huruakan” päähänpistoina.

– Fourcade on oikeassa. Reztsova on typerys, joka juo kaiken mahdollisen. Hän ei sovi muuhun kuin juopoksi, Tihonov tylytti Sport-Expressille.

– Onhan Aleksandr Bolshunovkin voittanut maastohiihdossa monta kisaa. Onko hänkin käyttänyt? Tai kun (Aleksandr) Pushkin kirjoitti runoja – mahdollisesti hänkin oli dopingpäissään? He olivat yksinkertaisesti lahjakkuuksia kuten myös Fourcade. Reztsovan pitäisi mennä sinne, missä pippuri kasvaa, Tihonov jatkoi.

Reztsova on historian ainoa urheilija, jolla on olympiakulta sekä ampuma- että maastohiihdosta. Olympiakultamitaleista kaksi on tullut ampumahiihdosta ja yksi maastohiihdosta. Lisäksi Reztsovalla on kolme maastohiihdon MM-kultaa.

Hänen tyttärensä Darja Virolainen ja Kristina Reztsova ovat kuuluneet Venäjän maajoukkueeseen, Kristina kuuluu tälläkin hetkellä.