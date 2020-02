Ampumahiihtolegenda löysi syyn Mäkäräistä piinaavaan ongelmaan – on harkinnut soittavansa Kaisalle: ”Virhe on aivan selvä”

Erkki Antila on koko kauden ihmetellyt, miten Kaisa Mäkäräisen tekniikkavirhe toistuu pystyammunnassa eikä asiaa saada kuntoon.

Omalla ampumahiihtourallaan 1970–80-lukujen taitteessa neljä MM-mitalia saavuttanut Erkki Antila, 65, on katsellut kauden mittaan tuskastuneena ensi viikon torstaina alkaviin, kukaties uransa viimeisiin MM-kisoihin valmistautuvan Kaisa Mäkäräisen toimintaa pystyammuntapaikalla.

Makuupaikalla lähes 90 prosentin varmuudella paukutellut Mäkäräinen on ollut elämänsä vedossa, mutta pystyammunnassa keskimäärin joka neljäs laukaus on mennyt ohi. Pikakisoissa osumaprosentti on ollut vain noin 56, mikä on säännönmukaisesti pilannut myös seuraavan matkan eli takaa-ajon.

Mäkäräinen on maailmancupin kokonaiskilpailussa 11. sijalla.

– Ammuntatekninen virhe on aivan selvä. En tiedä, miten se on sinne päässyt pesiytymään. Vasen eli aseen tukkia pitelevä käsi on aivan liian hallitseva. Käsi tekee koko ajan pystyammunnan aikana lihastyötä, kun sen pitäisi olla ihan tönkkönä, pelkkä tuki. Jos tukkikäsi tekee ammunnassa lihastyötä, se tuikkaa osuman minne sattuu, lajiaan yhä erittäin tarkasti seuraava Antila sanoo.

Antila tiedettiin omalla aktiiviurallaan hieman saman profiilin ampumahiihtäjäksi kuin Mäkäräinen: suksilla kiertueen eliittiä, ampumapaikalla joskus ongelmissa.

– Valitettavasti en tiennyt näistä asioista 20-vuotiaana sitä mitä nyt. Olen tehnyt samoja virheitä kuin Kaisa, uransa aikana sekä 1978 syrjäytetty sotilas- että pienoiskivääri selässään kilpaillut veteraani kertoo.

Virhe kertautuu

Lahden MM-kisoissa 1981 henkilökohtaisen mitalin sekä normaali- että pikamatkalla ottanut eteläpohjalainen myöntää, että hänen on useasti tehnyt mieli ottaa Mäkäräiseen yhteyttä asiasta, jota maajoukkueen ammuntavalmennus ei ole saanut kuntoon.

– Ampumahiihdossa ammuntavalmentaja katsoo yleensä laukaukset lähinnä kaukoputken läpi ja kertoo osumakohtia. Se on melko turhanaikaista touhua. Kyllähän sen nyt näkee otsaluullaankin, minne se kuti kolahti.

Antilan mukaan tukikäden ei pidä lihastyöllä pyrkiä estämään aseen heilumista.

– Aseen tulee antaa heilua. Silmä sitten kertoo, millä hetkellä liipaisinkäsi kutsuu laukauksen matkaan. Ampumahiihdon ammuntasuoritus on siitä jännä kokonaisuus, että jos siinä on tuollainen yksi elementti noin huonolla tolalla kuin Kaisalla nyt, se kertautuu koko suoritukseen. Aiheuttaa lihasjännitystä ja kaikenlaista ampuma-asennon epämukavuutta.

Laadukkain ampumahiihtäjän laukaus on Antilan mukaan sellainen, että tv-katsoja ei huomaa kuin aavistuksenomaisen yläsuuntaisen piipunnytkähdyksen, josta piippu palaa heti vaakatasoon.

Erkki Antila (toinen vas.) saavutti Lahden MM-kisoissa 1981 hopeaa 10:n ja pronssia 20 kilometrin kilpailussa, jonka voitti Heikki Ikola (oik.).

– Sen takia itse katselen ampumapaikalla pelkästään piipun kärkeä, en mitään muuta. Se kertoo aivan kaiken.

Yhdessä kilpailussa Mäkäräinen on tällä kaudella Antilan mukaan ampunut pystypaikalta täysin oikeaoppisesti: 12. tammikuuta Oberhofin yhteislähtökilpailussa, jonka hän saman tien voitti.

Aseenperiä huipuille

Aktiiviuran jälkeen Antilan mielenkiintoa lajiin piti yllä mm. oma poika Timo Antila, pitkäaikainen edustusampumahiihtäjä.

Vuosien varrella käsistään erittäin taitavan Antilan taidonnäytteitä on voinut ihailla ampumapaikoilla. Monet lajin tähdet ovat kilpailleet aseella, jossa on ollut Antilan verstaassaan valmistama perä. Materiaalina Suomen tuoreimpaan MM-viestimitalikvartettiin kuulunut mies käyttää amerikanpähkinäpuuta.

Suomi saavutti miesten 4x7,5 kilometrin viestin MM-hopeaa 1979 Ruhpoldingissa joukkueella, johon Antilan lisäksi kuuluivat Simo Halonen, Heikki Ikola ja Raimo Seppänen.

Ensi viikolla Anterselvassa alkavissa MM-kisoissa Antilan valmistamia aseenperiä käyttävät ainakin ruotsalaiset olympiavoittajat Hanna Öberg ja Sebastian Samuelsson.