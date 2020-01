Yksi merkittävä heikkous sysää Kaisa Mäkäräistä kauas kärjestä – ”Itseluottamus voi olla koetuksella”

Juuri nyt

Pystyammunta on ollut Kaisa Mäkäräiselle tällä kaudella erittäin haasteellista.

Kaisa Mäkäräinen on menettänyt monta palkintopallisijaa kehnon pystyammunnan takia.

Kaisa Mäkäräisen ampumasuoritukset ovat eriytyneet tällä kaudella ääripäihin. Makuuammunta on ollut uran parasta, osumatarkkuus on ollut lähes 90 prosenttia (89,58).

Mäkäräinen on kauden aikana ampunut makuulta 96 kisalaukauksestaan vain kymmenen ohi! Se on todella kova suoritus, kun joukossa on kuitenkin ollut hankaliakin sääoloja: vesi- tai lumisadetta, sumua ja tuulta.

Makuuammunnan ja tunnetusti kovan hiihtovauhdin perusteella Mäkäräisellä olisivat olleet kaikki edellytykset kulkea tällä kaudella Tiril Eckhoffin sijasta voitosta voittoon.

Mutta kun on se pystyammuntakin...

Jos on makuuammunta ollut Mäkäräisen uran parasta, pystyammunta on valahtanut lähelle pitkän ja menestyksekkään uran heikointa tasoa.

Mäkäräinen on ampunut pystyltä 97 kisalaukausta ja osunut niistä 73. Osumaprosentti on 75,25.

Keskimäärin kolme osumaa neljästä olisi tavalliselle pulliaiselle mainio suoritus. Naisten kansainvälinen kärki on mennyt kuitenkin niin kovaksi, että Mäkäräisen pystyprosentilla antaa kohtuuttoman kovaa tasoitusta muille.

Karrikoiden voi sanoa, että Mäkäräinen on menettänyt tällä kaudella monta palkintopallipaikkaa surkeaan pystyammuntaan.

Kaisa Mäkäräinen on tällä kaudella voittanut yhden osakilpailun, Oberhofin yhteislähtökisan tammikuun puolivälissä. Tuolloin toinen oli Tiril Eckhoff (vas.) ja kolmas Marte Olsbu Røiseland.

Erityisen huonosti pystypaikat ovat sujuneet kauden pikakisoissa, niissä osumaprosentti on katastrofaalinen 56,00! Ei siis ihme, että Mäkäräinen on kerännyt kauden viidestä pikakisasta sijoitukset 53, 13, 56, 11 ja 33.

Jostain syystä Mäkäräinen on suoriutunut paljon paremmin neljän ampumapaikan pystypaikoista. Hänen takaa-ajojensa ja yhteislähtökisojensa pystyosumaprosentti on korkeaa luokkaa eli 82,00.

Surkeat pikakisat ovat kuitenkin vesittäneet myös kaikki kauden takaa-ajot. Mäkäräisen parasta onkin nähty yhteislähtökisoissa: Oberhofin voiton lisäksi Annecyssä tuli neljäs sija.

Maajoukkueen ampumavalmentajan Juha Papinsaaren mukaan ei ole selvää syytä siihen, miksi Mäkäräisen pystyammunta on tällä kaudella sakannut.

– Ehkä suurimpina syinä ovat Kaisan sairastamat pari flunssaa. Kun joulukuussa fyysinen puoli ei ollut parhaassa tikissä, Kaisa joutui normaalia ahtaammalle hiihdossa, ja se vaikutti ampumapaikalla hengitykseen ja jalkojen tärisemiseen, Papinsaari sanoi puhelimitse Slovenian Pokljukasta, jossa naisten maailmancup jatkuu perjantaina naisten normaalimatkan kilpailulla.

– Viime kisoissa on voinut olla sama tilanne, kun Oberhofin voiton jälkeen pukkasi uutta flunssaa.

Papinsaari povaa, että Mäkäräisen osumaprosentti pystypaikoilla palaa normaaliin uomaansa, kun sairaudet hellittävät.

– Fyysisen suorituskyvyn paranemisen myötä se tulee, Papinsaari luottaa.

Papinsaari sanoo, ettei Mäkäräisen ampuma-asentoon ole tullut tähän kauteen muutoksia.

– Syksyllä kokeilimme muutamaa eri versiota mutta sen jälkeen palasimme kokolailla samaan kuin aikaisemmin. Kaisa osaa itse tehdä ratkaisunsa.

Juha Papinsaari tarkkailemassa urheilijoiden ammuntaa.

Tuttu asento tuo turvaa, samoin tutut rutiinit. Tämän päivän kisaan ei kannata muuttaa mitään, vaikka ampumisen rooli korostuu ohilaukauksista seuraavien sakkominuuttien myötä.

– Ampumasuoritus pitää tehdä samalla rytmillä kuin aikaisemmin harjoituksissa ja kisoissa. Jos ampumasuorituksen yrittää ottaa ”varman päälle”, se on silloin erilaista tekemistä kuin on harjoitellut ja johon on tottunut, Papinsaari ohjeistaa.

Liika keskittyminen hiihtoaikoihin

Maajoukkueen entinen päävalmentaja Jari Karinkanta kaipaa Kaisa Mäkäräiselle kilpailuihin vähän lisää taktista pelisilmää.

Karinkannan mielestä Mäkäräisen leirissä huomio on kiinnittynyt hivenen liikaa hiihtoaikoihin. Aina ei kuitenkaan tarvitse olla kisan nopein hiihtäjä.

– Varsinkin takaa-ajoissa ja yhteislähdöissä pitää olla taktista pelisilmää, milloin kannattaa ohittaa. Esimerkiksi ylämäissä ohittamiseen joutuu käyttämään runsaasti energiaa. Vaikka siellä voittaisi 5–6 sekuntia, mutta jos sen seurauksena maitohapot jylläävät ja jalat tärisevät ampumapaikalla ja tulee sen takia yksi huti, niin yhtäkkiä jääkin 20 sekuntia tappiolle, Karinkanta laskee.

– Pitää ajatella kokonaisuutta eikä vain yhtä osa-aluetta. Esimerkiksi Martin Fourcade ei ollut Ruhpoldingissa nopein hiihtäjä eikä nopein ampuja, mutta hän oli nopein ampumahiihtäjä.

Kova hiihtovauhti tiedetään Kaisa Mäkäräisen suureksi vahvuudeksi. Pitäisikö joskus kuitenkin hieman höllätä?

Karinkanta näkee, että Mäkäräisen vaikeudet pystypaikalla ovat saattaneet nakertaa itseluottamusta.

– Kun kausi on sujunut takellellen, itseluottamus voi olla koetuksella. Kun urheilija on kuitenkin menestysnälkäinen ja tietää, että kaikki edellytykset voittoihin ovat olemassa mutta ei saa parasta ulosmitattua, niin alkaahan se turhauttaa ja ottaa päähän, Karinkanta sanoo.

– Pystyammunta on lopulta hyvin paljon ajoituksesta kiinni. Kun se osuu kohdalleen, voi käydä kuten Oberhofissa: ensin lippaalta kaikki taulut alas viestissä ja sama hyvä meno jatkui yhteislähtökisassa.

