Kaisa Mäkäräinen paljasti huolestuttavia tietoja olostaan voiton jälkeen – näin valmentaja kommentoi suomalaistähden tilaa nyt

Kaisa Mäkäräisen olo ei ollut sunnuntain voitokkaan kisan jälkeen paras mahdollinen.

Kaisa Mäkäräinen sanoi sunnuntaina Oberhofin yhteislähtökisan voittonsa jälkeen, että kropassa ei ollut pelkkiä hyviä tuntemuksia.

– Hiihdosta oli paras puhti vähän poissa. Lauantai-illasta asti on jo ollut pikkaisen huono olo, ja nyt varsinkin kisan jälkeen oli tosi heikko happi. Toivotaan, ettei mitään pahempaa tautia iske päälle. On kyllä vähän sellaisia merkkejä ilmassa, Mäkäräinen pyöritteli Ampuhahiihtoliiton ääninauhalla sunnuntaina.

Maajoukkueen päävalmentaja Jonne Kähkönen kuitenkin sanoi maanantaina alkuillasta, ettei syytä huoleen pitäisi olla.

– En ole kuullut Kaisan tilanteesta mitään uutta. Jos jotakin isompaa olisi sattunut, olisin varmasti kuullut, Kähkönen sanoi puhelimitse Ruhpoldingista, jonne maajoukkue siirtyi Oberhofista.

Kähkönen kertoi, etteivät Mäkäräinen ja Mari Eder harjoitelleet maanantaina, mutta se oli suunniteltu juttu. Kaksikko sai näin toipua rauhassa sunnuntain kovasta yhteislähtökisasta.

Kähkönen sanoi, että Ruhpoldingissa on paremmat lumiolot kuin Oberhofissa, jossa hiihtoreittejä piti jopa vähän muuttaa, kun lumen seasta paljastui kiviä.

– Täällä on oikein valkoista lunta. Ladut ovat tykitettyjä, mutta luonnonluntakin on suojaisissa rinteissä.

– Uskon, että kisat saadaan vietyä hyvin läpi, vaikka jollekin päivälle on luvattu jopa 11:tä lämpöastetta. Öisin on kuitenkin ollut selvästi pakkasta, eli lumitykkejä on voitu pitää päällä, Kähkönen sanoi.