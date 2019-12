Richard Millen kellot ovat yhä yleisempi näky urheilijoiden ranteessa.

Norjalaistähti Johannes Thingnes Bö dominoi miesten ampumahiihtoa mielin määrin. Voitosta voittoon etenevä Bö, 26, hallitsee ladulla ja nauttii menestyksensä hedelmistä siviilissä.

Norjalainen Dagbladet bongasi joulun alla, että kelloentusiastina tunnetun Bön ranteessa on luksusmerkki Richard Millen noin 120 000 euron arvoinen kello. Hintansa puolesta kello on melkoinen harvinaisuus, vaikka Bö tienasikin pelkillä palkintorahoilla mitattuna melkein puoli miljoonaa euroa viime kaudella.

Bön käyttämä RM67-02 -kello on Millen malliston kevyin ja painaa vain 32 grammaa. Tämän lisäksi aikarauta on ”suunniteltu sopeutumaan moniin urheilulajeihin”.

Bön lisäksi mm. NFL-tähti Odell Beckham on bongattu tänä vuonna kesken ottelun huippukallis Richard Millen kello ranteessaan. Beckhamin hintava valinta ja ylipäätään kalliin mekaanisen kellon käyttäminen kovan kontaktilajin ottelussa herätti paljon huomiota.

– Brändin perustamisesta lähtien herra Mille on luonut yhteistyösuhteita ainoastaan sellaisten urheilijoiden kanssa, jotka sitoutuvat käyttämään Richard Millen kelloa urheillessaan, yhtiön Yhdysvaltain edustaja kertoi Washington Postille Beckhamin tapauksen yhteydessä.

Richard Millen kello jenkkifutistähti Odell Beckhamin ranteessa herätti paljon huomiota Yhdysvalloissa.

Vuonna 2001 perustettu sveitsiläinen luksusmerkki on brändännyt itseään voimakkaasti juuri urheilun kautta. Merkki sponsoroi mm. McLarenin F1-tallia, Abu Dhabin F1-rataa sekä useita kuljettajia. Brändin ”partnereihin” lukeutuvat mm. F1-tähdet Kimi Räikkönen, Fernando Alonso ja Jenson Button, sprintteri Yohan Blake, tennisässä Rafael Nadal, näyttelijätähdet Jackie Chan, John Malkovich ja Sylvester Stallone sekä liuta muita urheilu- ja viihdemaailman tähtiä.

Esimerkiksi Räikkösellä on firman kanssa oma nimikkomalli.

Kelloseppäliitto: Ei urheiluhyötyä

Suomen kelloseppäliiton puheenjohtaja Paula Pyhälä kertoo Ilta-Sanomille, että Richard Millen kellon käyttämiseen urheilusuorituksen aikana ei ole varsinaisesti mitään urheilullista hyötyä.

– Lähtökohtaisesti ne eivät ole mitään urheilukelloja. Vaikka hienomekaniikkaa sisältävään mekaaniseen kelloon laittaisi muovirannekkeen, se ei tee siitä urheilukelloa. Ei tällä sykettä mitata, Pyhälä kertoo.

Norjan hiihtoliitosta kerrottiin Dagbladetille, että Bö kertonee lisää hienosta kellostaan vuodenvaihteen jälkeen. Hyvin todennäköisesti kyse on Bön ja Millen yhteistyöstä.

Pyhälä muistuttaa, että moni kellomerkki yhdistetään tiettyihin urheilulajeihin – esimerkiksi Rolex F1-sarjaan tai Longines ratsastukseen.

Myös Kimi Räikkönen pitää huolen siitä, että kello näkyy.

– Eiköhän tässä ole kyse ihan puhtaasti brändin ja urheilijan hakemasta näkyvyydestä. Hyvin todennäköisesti firma haluaa näkyvyyttä menestyvien huippu-urheilijoiden kautta, Pyhälä sanoo.

– En tunne tätä tuotetta tarkalleen, mutta kyllä se urheilusuorituksissa koetukselle joutuu. Hiihtäessä sauva iskeytyy maahan lukemattomia kertoja, ja se tärinä on kovaa. Ampuma-aseen rekyylikin pitää huomioida. Voi olla, että kello on huollon tarpeessa. Toki kukaan ei estä kelloja käyttämästä. Pääasia on silti varmasti näkyvyys.

Bö kertoi taannoin norjalaisessa tv-ohjelmassa kelloharrastuksestaan ja siitä, että joskus into kelloihin menee hieman yli. Hän yritti esimerkiksi tehdä vaikutuksen vaimoonsa Heddaan kalliilla Rolexilla.

– Se oli ensimmäinen kallis kelloni. Halusin näyttää sen Heddalle tehdäkseni häneen vaikutuksen. Jälkeenpäin ajateltuna se oli todella pöljää, mutta se siitä. Joskus elämässä tekee asioita, joita sittemmin katuu, Bö sanoi ohjelmassa Dagbladetin mukaan.

Menestys ladulla näkyy ampumahiihtäjän pankkitilillä. Hän tienasi viime kaudella 460 000 euroa yksin palkintorahoina.