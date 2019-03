Ampumahiihto

Rajusti pettynyt Kaisa Mäkäräinen sivalsi suomalaisia penkkiurheilijoita – ”Tuntuu, että helposti puukotetaan”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





MM-mitaliputki poikki

MM-yhteislähtö, N 12,5 km