Vielä kerran, Kaisa! Mäkäräinen mitalijahtiin MM-kisojen päätösmatkalla – IS seuraa

Yhteislähdön kilpailumatkana on 12,5 kilometriä. Mukaan on kelpuutettu vain maailman 30 parasta ampumahiihtäjää.

Ampumassa käydään neljästi: kaksi ensimmäistä makuulta ja kaksi viimeistä pystystä.

Jokaisesta ohilaukauksesta joutuu kiertämään sakkokierroksen.

With Anastasiya Kuzmina and Denise Herrmann starting in the first lane there's one thing that's certain -- the first 2.5km are likely to be 🚀 fast. #2019Ostersund



Watch the women's mass start live on https://t.co/bk5aBBaMLg pic.twitter.com/yOoRDcH9FU