Kommentti: Pitkään näytti hyvältä, mutta Kaisan kahdeksan vuoden kirous vain jatkui

Kahdeksan vuotta... Se on huippu-urheilussa julmetun pitkä aika. Siihen aikajaksoon mahtuu kahdeksan pahaa pettymystä ja vain yksi selvä onnistuminen.Puhutaan siis ampumahiihdon arvokisoista ja naisten pikakilpailuista.Mäkäräinen on edellisen kerran onnistunut arvokisojen pikakisassa kahdeksan vuotta sitten Hanti-Mansijskin MM-kilpailuissa maaliskuussa 2011. Silloin tuloksena oli MM-hopea, joka vielä kirkastui takaa-ajossa maailmanmestaruudeksi.Joka kerta sen jälkeen Mäkäräisen arvokisa-avaus on ollut iso tai vieläkin suurempi pettymys. Ja kahdeksan vuotta peräjälkeen Mäkäräinen on arvokisoissa menettänyt pikakisassa menestysmahdollisuutensa myös takaa-ajoon.Suurin syy kisojen pilalle menemisessä on ollut ehdottomasti vain välttävän tason ampumasuoritus. Sakkokierroksia on aina tullut ehdottomasti liikaa, johtuvat ne sitten tuulioloista, omista virheistä tai mistä muusta syystä tahansa.Jokaisissa arvokisoissa Hanti-Mansijskin jälkeen Mäkäräinen on ollut pikakisan jälkeen kärkeä vähintään 40 sekuntia perässä, ja tasaisissa takaa-ajoissa ero on ollut mitaleja ajatellen aivan liian suuri.Sama toistui osittain Östersundissa. Kaikki näytti kisan puoliväliin asti hyvältä. Mäkäräinen ampui makuupaikan nollille ja johti kilpailua. Pystypaikka toi kaksi ohilaukausta, ja Mäkäräinen putosi sakkokierrosten jälkeen yli puolen minuutin päähän loppusijoitukseen 12.Östersundin pikakisa oli kuitenkin siinä mielessä "torjuntavoitto", että Mäkäräinen pääsee ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen takaa-ajoon alle 40 sekunnin etäisyydeltä kärkeen. Tosin ohitettavana on monta naista - joukossa erinomaisia hiihtäjiä ja ampujia - eli mitalin saavuttaminen on sunnuntainakin erinomaisen haastavaa.Kaiken kukkuraksi Mäkäräinen vielä kaatui toisella hiihtolenkillä. Jossitteluun ei siinä mielessä jäänyt varaa, että mitali ei missään tapauksessa kupsahtamiseen mennyt, korkeintaan sijoitus kymmenen parhaan joukossa.Ohessa katsaus Mäkäräisen kahdeksaan viime pikakisaan arvokisoissa.Ruhpolding 2012 (MM-kisat): Mäkäräinen oli ennen MM-kisoja kotimaailmancupissa Kontiolahdella pikakisan kakkonen ja takaa-ajon voittaja, joten odotukset olivat huipussaan. Ruhpoldingissa heti makuupaikalta tuli kuitenkin kolme ohilaukausta, ja kisa oli siinä. Kun pystypaikalta tuli vielä yksi pummi lisää, Mäkäräisen loppusijoitus oli 27:s yli 2.20 kärjestä. Tehtävä oli takaa-ajoa ajatellen täysin toivoton.Nove Mesto 2013 (MM-kisat): Jälleen ennen MM-kisoja Mäkäräinen oli maailmancupissa Anterselvassa kakkonen pikakisassa ja kolmonen takaa-ajossa. Jälleen isot odotukset vaihtuivat kovaan pettymykseen, kun MM-kisojen makuupaikka tuotti kaksi ohilaukausta. Pystyammunta oli puhdas, mutta sijoitus oli yhdeksäs ja ero kärkeen 40,8 sekuntia. Sekin oli takaa-ajoon liikaa, ja siellä Mäkäräiselle tuli neljällä ohilaukauksella kymmenes sija.Sotshi 2014 (olympiakisat): Kaikki näytti hyvältä vielä puhtaan makuupaikan jälkeen, mutta tällä kertaa romahdus tuli pystypaikalta. Mäkäräinen putosi kahdella ohilaukauksella kauas mitalitaistelusta. Mäkäräinen oli ennätystasaisessa pikakilpailussa vasta 30:s, vaikka eroa voittajaan tuli "vain" 1.11,6. Oli jo etukäteen tiedossa, ettei hurja ohitusralli takaa-ajossa riitä ihmeisiin, vaikka sijoitus kohenikin 16:nneksi.Kontiolahti 2015 (MM-kisat): Kotikisojen paineita lisäsi Holmenkollenilta tullut normaalimatkan voitto puhtaalla ammunnalla. Kontiolahden pikakisapäiväksi tuli kuitenkin kova talvimyrsky, ja Mäkäräisen unelma kotikisamenestyksestä meni kirjaimellisesti tuulen mukana. Pikakisassa peräti viisi sakkokierrosta (3+2), sijoitus 34:s ja ero kärkeen 2.20,7 ja mitaliinkin yli kaksi minuuttia. Mäkäräinen teki uljaan työn takaa-ajossa ja nousi 12:nneksi, mutta mitalille ei ollut missään vaiheessa mitään mahdollisuutta.Oslo 2016 (MM-kisat): Jälleen odotukset olivat kovat, kun Presque Islestä oli tullut maailmancupin takaa-ajon kakkossija. Juuri ennen starttia alkanut lumisade vaikutti Mäkäräisen suksiin, ja Mäkäräinen jäi yhdestä ohilaukauksesta huolimatta 48,5 sekuntia voittaja Tiril Eckhoffista. Ero mitaliinkin oli lähes puoli minuuttia, ja kun takaa-ajon ensimmäiseltä makuupaikalta tuli heti kaksi pummia, mitalivalot saatiin sammuttaa heti.Hochfilzen 2017 (MM-kisat): Jälleen tutuksi tullut negatiivissävytteinen alku. Mäkäräinen pummasi makuulta kahdesti ja jäi 56,5 sekunnin päähän kärjestä ja yli puolen minuutin päähän mitalista. Takaa-ajossa Mäkäräinen oli mitalitaistelussa viimeiselle ampumapaikalle saakka, mutta yksi ohilaukaus vesitti haaveet.Pyeongchang 2018 (olympiakisat): Mäkäräisen kisa meni jälleen pilalle jo seitsemän minuutin jälkeen, kun ensimmäiseltä makuupaikalta tuli kaksi ohilaukausta. Kun pystypaikalta tuli kolmas pummi, Mäkäräinen putosi takaa-ajoakin ajatellen aivan liian kauas kärjestä. Lopputuloksissa Mäkäräinen oli 25:s puolentoista minuutin päässä kärjestä ja yli minuutti mitalista. Takaa-ajossa Mäkäräinen pani kaiken peliin, mutta yhteensä kuusi sakkokierrosta nosti sijoitusta vain kolmella pykälällä.Tähän masentavaan listaan liitetään Östersundin pikakisan kaksi ohilaukausta, 12:s sija ja 34 sekunnin takamatka johtajaan.